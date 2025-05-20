影／疲勞問訊還言語騷擾？徐培菁砲轟檢察官濫權 光碟聲請一月無下文

電競聯盟前董座徐培菁今開記者會，再次砲轟承辦九州博弈案的台中地檢署檢察官張時嘉，在偵辦此案期間的6次訊問是疲勞訊問，每次長達十多個小時，期間甚至以聊天方式「撩她」，詢問「私底下交朋友」、「怎麼沒拿錢給我」等語，徐說，這一年多來，她要吃安眠藥才能入睡。

徐培菁今天下午4時由律師戴連宏、江彥儀的陪同下，在律師事務所召開記者會，向外界說明向鏡周刊控訴台中地檢署檢察官張時嘉的內容，她提到，此案從去年4月30日至6月5日，一共由張訊問6次，每次都長達10多個小時，根本是「疲勞偵訊」，這一年來「做惡夢、心生恐懼」，要吃安眠藥才能入睡。

徐培菁說，主要讓她困擾的是檢察官有提到，「妳為什麼替陳政谷奔走，這麼多政商關係，妳也沒有來找我，也沒有拿錢來給我」，當庭聽到時啞口無言，另外檢察官也追問她與前夫的離婚原因，另外檢察官也在說「私下真的很想跟妳成為朋友」。

徐培菁說，在檢察官做最後一次訊問時，檢察官還以輕蔑的語氣跟她說「這是我最後一次見到妳了」，語氣輕蔑，讓她心生恐懼，永生難忘。

徐培菁說，她沒有向檢察官表達「不舒服」的陳述，是因為她認真面對每一次訊問，另外她在起訴前幾天，名下財產都被凍結，當時恍然大悟，是否有某方面，「沒有滿足檢察官」、「漏做了什麼」，經過幾天調整情緒後，加上記者不斷聯繫，才決定要說明向外界說明當時狀況。

曾任檢察官的律師戴連宏說，此案在與當事人回憶當初訊問過程時，的確有部分值得商榷，律師江彥儀也補充，此案檢察官以聊天方式，作為偵訊技巧，是否適當見仁見智，不過當事人對於檢方訊問方式有疑義，已在今年4月間向法院聲請交付偵訊光碟，但已過一個多月，仍未取得，未來視狀況評估是否提告。

台中地檢署表示，有關周刊報導檢察官張時嘉有「撩妹不當訊問」一情，為求慎重，已在今日啟動調查程序，釐清、還原偵訊過程，確認有無周刊受訪人所述的相關內容，迅速查明事實真相，對外公布，以昭公信。