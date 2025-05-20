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拍賣臺雅已故董座打詐查扣精品 拍定金額1407萬元

中央社／ 台北20日電

行政執行署士林分署今天舉辦拍賣會，標的為北檢囑託的已故臺雅集團前董事長沈裕雄遭詐騙案所查扣的不法所得，包括名牌包、服飾等高價精品，拍定金額合計1407萬餘元。

台北地檢署偵辦沈裕雄遭詐騙逾新台幣50億元案，今年陸續執行2波搜索行動，約談主嫌羅姓女子等數名被告到案，並聲押禁見羅女等3名被告獲准。

檢方在羅女住處查扣羅女以詐欺所得購買的大量名牌包款、服飾、首飾等高級精品，為保障被害人權益，而囑託法務部行政執行署士林分署辦理變價拍賣。

士林分署今天舉辦拍賣會，法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力、行政執行署長繆卓然及士林分署分署長吳廣莉等人出席，並由鄭銘謙主持拍賣物件之一的愛馬仕包包，以40萬元拍定。

士林分署新聞資料指出，此次拍賣物件共148件，包括LV夢幻化妝台、LV硬箱塔及「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒，拍定金額共計1407萬餘元，拍賣所得將全數交由北檢保管，以保全未來的沒收與求償。

新聞資料最後提及，士林分署將持續發揮與檢察機關密切合作，發揮「分進合擊」的功能，協助落實刑法沒收新制，對查扣財物迅速完成變價、保全價值，共同為打詐、懲詐盡一份心力。

鄭銘謙 詐騙 拍賣會

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