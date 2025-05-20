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洗牙暴打女牙醫 21歲男涉重傷害未遂等罪聲押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

周姓男子自稱洗牙太痛失控毆打沈姓女醫師，致沈眼窩骨折、鼻血狂流。被害人沈女指控上月有自稱「竹聯靜安會」成員到診所鬧場，檢方懷疑犯案動機與千萬借款相關，檢察官訊後依重傷害未遂等罪嫌，且有勾串、逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地檢署指出，醫療暴力零容忍，嚴辦醫療機構暴力案件，昨指派重大刑案專組檢察官立即指揮松山警分局偵辦，強化蒐證作為、釐清犯罪動機，並加強保護被害人。

檢方今訊問周男後，認為涉犯涉犯醫療法第106條第3項強暴妨害醫療罪、刑法第277條第1 項傷害罪及刑法第278條第3項、第1項重傷害未遂罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、勾串證人或共犯及反覆實

施同一傷害犯罪之虞，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

全案起源於，自稱保全的21歲周男5月19日到台北市松山區某診所洗牙，雖有預約洗牙，但在未營業時間就在診所外等候，還問警衛牙醫師幾點會到診所，上午9點50分許周男在診療椅上洗牙治療，在醫師回答牙口矯正問題時，突然失控起身毆打女醫師數拳，女醫師鼻血不止。

幸好，診所內的林姓冷氣維修工人見到周男破口大罵，狂揍女醫師，介入阻止尋人求助，周男則逃離現場，隨即轉往松山分局中崙派出所投案。

周男夜間停止訊問，今早在警方戒護下移送北檢複訊，他穿著黑色上衣、戴口罩、雙手上銬下車，面對媒體記者提問「為錢打人嗎？洗牙是藉口嗎？靜安會叫你來的嗎？誰指使你的？」均不發一語，走下囚車道步入北檢複訊。

女醫師透露，她去年拿出千萬元借款給人，對方以台中一棟價值9億元的房地產擔保，但卻反悔不還錢，還想拿回權狀，今年4月9日、19日有疑似竹聯幫靜安會的成員3人和律師到診所找麻煩，當時報案恐嚇才脫困，這次周男行為，她認為與債務有關。女醫師今經檢察官訊後請回。

身材魁梧的周姓男子疑似因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，遭依殺人未遂移送北檢，檢察官訊後向法院聲押禁見。記者曾原信／攝影
身材魁梧的周姓男子疑似因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，遭依殺人未遂移送北檢，檢察官訊後向法院聲押禁見。記者曾原信／攝影
身材魁梧的周姓男子疑似因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，遭依殺人未遂移送北檢，檢察官訊後向法院聲押禁見。記者曾原信／攝影
身材魁梧的周姓男子疑似因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，遭依殺人未遂移送北檢，檢察官訊後向法院聲押禁見。記者曾原信／攝影

醫師 牙醫 殺人未遂

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