「民進黨最希望我逃亡」 柯文哲：因為國民黨已奄奄一息了

台北市前市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地院今開庭審理民眾黨前主席涉京華城收賄圖利案，合議庭調查柯有無再延長羈押禁見必要，柯說「我不會逃亡」， 最希望他逃亡的是民進黨，提到羈押期間父親柯承發往生，柯哭著表示，在告別式才見到父親最後一面「現在還不知道骨灰放在哪裡」。

公訴檢察官陳思荔表示，柯圖利業者於都市計畫中創設容獎，並在京華城動土前收賄1500萬元，危害公共利益重大，且下月還要勘驗行動硬碟，柯有羈押原因；柯參選總統卻侵占不屬於私有財產的政治獻金，仍有羈押禁見的原因與必要。

柯文哲表示，他一定不會逃亡，民進黨希望第三勢力泡沫化，結局剩下藍綠對抗而已，加上國民黨已奄奄一息，所以最希望他逃亡的是民進黨。

柯說，他羈押禁見迄今已經9個月，民進黨動用國家機器傾全國力量辦案，他知道是針對自己而來的；李文宗部分真的是冤獄，李與京華城毫無關係，只不過李回了鼎越開發前董事長朱亞虎的簡訊即被認定是收賄，同時間，朱亞虎也傳簡訊給蔡壁如、張哲揚，但李被檢察官羅織上收賄罪名。

柯文哲表示，台灣民主化已30年仍出現冤獄，檢察官起訴書中造假犯罪事實，李文宗2020年3月已離開台北市政府一年去北捷當董事長，完全不碰觸市府公務，更沒有在管理民眾黨的財務。

柯文哲提到父親在法庭中哽咽。他說，羈押中父親過世是律師告訴他的，他在告別式才得以見父親最後一面，直到現在連父親的骨灰放在哪裡都不知道，他身為長子，沒有辦法處理父親的後事，包括母親何瑞英失智症也日漸嚴重，他出庭聽審判長說審判才剛開始「我的心都涼了」。

柯文哲表示，偵查階段受羈押他2度不抗告，但看到起訴書嚇一跳「起訴書像小說，全部是檢察官的臆測、推想」，依案子審理進度，要問完全部證人「押15個月可能都不夠」。

柯文哲說，截至目前，沒有一個人指控他在案子中收賄，他做為行政首長，當然要捍衛部屬依法行政的決定，相信時間久了，真相會一件一件浮現出來。