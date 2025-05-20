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內湖購地案開庭...中信金老臣張明田「請假」 律師主張：不應戴電子腳環

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中信金控前行政長張明田。圖／聯合報系資料照
中信金控前行政長張明田。圖／聯合報系資料照

中信金控前行政長張明田被控透過私人管理的公司，買進內湖安康段兩筆土地，內定為中國信託商業銀行資訊機房、行政大樓，高賣給公司套利8.9億餘元，二審依2個特別背信罪各判8年6月、8年6月徒刑，併科9千萬、3億罰金，最高法院撤銷、發回。因限制出境出海期限將屆，更一審今開訊問庭，張「另有公務」請假，律師主張他無罪。

民事部分，台北地院更一審判張明田賠償中信金控8.93億餘元，高院今年3月25日駁回張與財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心上訴。不過中信金在當天宣判後旋即發表聲明，稱交易過程遵循公司流程，未受損害。

本案源於中信商銀2012年有擴充資訊機房、行政大樓需求，正尋覓合適廠辦地點，張明田2013年間得知長虹建設計畫投資內湖安康段土地，見有利可圖，透過弟弟張明人及家族掌握的永約公司，與長虹共同投資安康段土地，並隱匿關係人交易，內定出售給中信銀當資訊機房，中信銀因而損失1.8億餘元。

張明田2015年內定安康段另筆土地作為中信銀的行政大樓，以51億3980萬元將土地賣給中信銀，導致中信銀損失7.1億餘元，兩筆交易共讓中信金、中信銀損失8.9億餘元。

本案被告包括張明田、胞弟張明人和時任中信金控董事長室副主任秘書陳永晋等人，其中張明田一審被依違反金融控股公司法判15年徒刑，併科罰金5億元，二審改依2個特別背信罪各判8年6月、8年6月徒刑，併科9千萬、3億罰金。最高法院認為，檢方起訴認定張明田有2部分犯罪事實，而一審以1罪判刑，二審則認定為2罪，開庭時卻漏未告知張會以2罪判刑，違反權利告知義務。

最高法院也指出，二審認定張明田家族透過關係人交易購地再出售的價金，依卷證資料無法判斷金額是否達到特別背信罪規定中「逾1億元」要件；另外，中信主張沒有因向張明田家族購地造成損失，二審也漏未審酌，需要再行調查。檢方上訴主張沒收犯罪金額的流向及帳戶，是否有流入參與人的帳戶，最高法院也認為有調查釐清的必要性。

因3名被告限制出境出海期限將於6月9日屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，但張明田、陳永晋今接請假，由律師代答。

張明田的律師陳怡君主張他無犯罪，張已交付數千萬保證金，希望不要再限制出境出海，並說本案無隱匿關係人交易，中信金、中信銀依法也不能購買本案土地，張已經被境管10年，未來若再要求配合科技設備監控，影響基本人權。陳怡君說，若有保全證據必要，願配合維持限制出境出海。

陳永晋的律師沈妍伶也表示，陳已提5千萬保證金，每周日定期報到，他的生活圈都在台灣，不可能逃亡。

今天唯一到庭的被告張明人願意配合延長限制，律師陳恒寬舉中信商銀函覆指公司沒有受損害，最高法院也撤銷原判決，張明人沒犯銀行法特別背信罪。陳恒寬並說，最近雖有重刑犯逃跑，但這是院檢連繫不周，張明人不應被同等看待而要求戴電子腳環。

律師 內湖 中信

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