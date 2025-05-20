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董事長被控詐捐房不起訴 行天宮感謝還清白

中央社／ 台北20日電

台北市行天宮受贈上億房產惹議，檢方偵結給予行天宮吳岳羽不起訴處分。聯合報系記者楊正海／攝影
台北市行天宮受贈上億房產惹議，檢方偵結給予行天宮吳岳羽不起訴處分。聯合報系記者楊正海／攝影

張女指控行天宮董事長吳岳羽詐騙失智養父捐房地產，北檢昨天不起訴。行天宮今天表示，感謝檢察官釐清事實，還給行天宮、董事長清白，將以獲贈房產相關收益補助各項公益活動。

行天宮今天發布書面聲明指出，依台北地方檢察署19日公告張女提告詐欺案件已偵查終結，董事長獲不起訴處分，十分感謝檢察官公正無私調查此案，釐清事實並還給行天宮及董事長清白。

行天宮表示，感謝張老先生對行天宮的認可與肯定，將名下9棟房產捐贈給行天宮，相關收益會用於補助各項公益活動相關經費使用。

全案起於，張女控告吳岳羽明知她的養父失智，仍詐騙養父捐贈9筆房地給行天宮。北檢認定張女養父捐贈時無精神障礙或辨識能力不足，吳男犯嫌不足，19日處分不起訴。

詐騙 行天宮 董事長 房地產

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