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母親7年前也曾殺人...花蓮瘖啞男涉殺女師 鄰居曝：她遭關14年

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮劉姓瘖啞男涉殺害女老師，昨天被法院依殺人罪裁定羈押。劉男鄰居透露，劉母過去也有殺人，在監獄服刑。依照法院判決書，2018年劉女在台中因不滿友人誣指她偷竊，竟將人從北田大橋推下水溺斃，事後還陪家屬守靈，如今母子皆犯下殺人重罪，令人髮指。

劉男從小被外婆撫養，母親則是領養，劉女於2018年5月，與友人在台中市租屋處飲酒，其中一名王姓男子，過去曾誣指劉女偷竊現金，讓她懷恨在心。趁著兩人騎機車去溪邊戲水時，劉女竟把喝醉的王男推下水，見人掙扎不動後，直接騎機車離開，造成王男溺水身亡，2天後才被發現浮在北田大橋下河上。

判決書指出，王男不會游泳，送驗血液酒精濃度0.175%，且酒後已達需人攙扶程度，無法自救，而因溺水吸入泥沙異物及窒息，呼吸衰竭死亡。劉女在法院上坦承故意把人帶到北田大橋橋下的溪邊，並推入水裡。

王男哥哥當時向警方表示，弟弟的屍體被發現後，劉女數度到靈堂祭拜、守靈，還曾表示死者淚流滿面，指稱弟弟托夢「妹妹，我很冷，快來救救我」夢中背景就是北田大橋，沒想到凶手就是她。台中地方法院依殺人罪，處有期徒刑14年，褫奪公權6年。

另外，據悉檢警初步認定，劉男曾觀察宿舍周遭地形，更調查得知周五晚上宿舍只有女師一個人，懷疑他預謀犯案。

花蓮劉姓瘖啞男涉殺害女老師，依殺人罪嫌移送法辦，法院裁定羈押禁見。本報資料照片
花蓮劉姓瘖啞男涉殺害女老師，依殺人罪嫌移送法辦，法院裁定羈押禁見。本報資料照片
花蓮劉姓瘖啞男涉殺害女老師，依殺人罪嫌移送法辦，法院裁定羈押禁見。圖／民眾提供
花蓮劉姓瘖啞男涉殺害女老師，依殺人罪嫌移送法辦，法院裁定羈押禁見。圖／民眾提供

花蓮 溺水 母親 殺人 偷竊

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