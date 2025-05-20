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柯文哲如何否定都委會意見？ 苗博雅：市長有能、無能不是我能臆測的

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今傳喚台北市議員苗博雅作證，柯文哲律師鄭深元問及，柯有什麼專業能否決都委會委員的專業意見，苗博雅指出，都市計畫細部計畫最終核定權就是市府，「至於市長有能或無能，不是我能臆測的」。

因苗博雅2020年6月質詢認為都市計畫委員會研議案未標示委員姓名，柯文哲委任律師鄭深元反詰問時，提出國家通訊傳播委員會（NCC）委員會會議紀錄，質疑其他縣市或機關也未揭露委員姓名。

苗博雅回應，她沒有研究其他縣市或機關是否應揭露，但就她所知，「公開透明」是柯文哲競選時的政見，因此她秉持議員職責質詢，毋庸與其他委員會作比較。

鄭深元再提出都委會前執行秘書劉秀玲的證詞，提及大巨蛋內政部原定選址在台北體育場，北市府不同意而消極不公告實施，認為只有中央案子而地方不同意，才能不公告實施，而京華城案不可能，苗博雅的意見為何？

苗博雅指出，她是擔任台北市議會京華城專案調查小組成員，詢問都委會、都發局人員，對方表明都委會決議，市府可以不公告施行，而在郝龍斌擔任市長任內，就有相關案例，但對方未說明是哪一個案件。

鄭深元再追問是否還有其他案件，市府不予以公告？苗博雅反問「你提出的筆錄不就有了嗎」，且從劉秀玲的證詞可以看出，市府本就可以不公告實施，按照法律規定，細部計畫核定權就是市府，決策拍板的人就是市長，都委會、都發局並非最終決定者。

鄭深元問及柯文哲有何專業可以否定21名都委會專業委員的意見？苗博雅強調，細部計畫核定者就是市長，「至於市長有能或無能，不是我能臆測的範圍」。

台北市議員苗博雅上午作為京華城案證人出庭，步出法院時一臉輕鬆。記者曾原信／攝影
台北市議員苗博雅上午作為京華城案證人出庭，步出法院時一臉輕鬆。記者曾原信／攝影

苗博雅 柯文哲 北市府

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