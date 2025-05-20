新竹人夫告科技董座「覬覦好友之妻」 法院判賠50萬

新竹陳姓人夫指控他多年好友介入家庭，不僅與妻子有親密舉動，甚至提供金融卡供妻子使用，還私下多次約會，行徑已超越一般友誼。離婚後，兩人迅速再婚，讓陳男痛心不已，法官審酌雙邊提供的資料，認定確有侵害配偶權情節，最終判賠償陳男精神慰撫金50萬元。

陳男表示，他與黃女婚後育有兩女，家庭美滿，林男是他高中大學同學，是多年交情的好哥兒，且林男也結婚，兩家多次相約出遊，詎料，林男竟覬覦好朋友之妻，發生婚外情，破壞原本幸福美滿家庭，導致他與黃女在112年4月離婚。

陳男指出，黃女與林男發展不正常男女關係，不僅共同前往旅館開房間、購物，甚至在黃女錢包內發現林男的金融卡，佐證兩人關係匪淺。令陳男痛心的是，妻子主動訴請離婚後，僅隔數月便與林男再婚，他提供錄影畫面及相關證據，主張因好友及配偶的背叛，深受精神創傷，林男身為科技公司負責人，應對其行為負責，遂訴請賠償70萬。

對此，林男否認與黃女有不當行為，陳男出示的影片畫面，其日期地點都可編輯或後製，均無法證明與他有關。金融卡係他為朋友們結帳，黃女因感受婚姻觸礁，想申辦KTV會員，遂一同下樓，恰巧他接電話時，服務生先交給同行的黃女，雙方後續未碰面而未取回。他強調陳男提訴訟純屬是為了打擾他與黃女目前的生活，否認侵害陳男配偶權。

新竹地院經審查錄影畫面及其他證據，認為陳男與林男是高一同學，有多年交情往來，他與黃女也結伴相處數年餘，自能由錄影畫面中人物的、身形、容貌、背影辨識出人物是否為林男與黃女，與一般社會經驗法則無違，足認定所所提出的錄影畫面與檔案，確為其兩人行蹤影像。