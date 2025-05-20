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拿公庫的錢給財團 苗博雅作證曾提醒柯文哲京華城會是他任內弊案

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，今傳喚台北市議員苗博雅作證，勘驗苗質詢柯的光碟。苗博雅作證指出，容積是市民的公共財，柯市府作法形同「將公庫的錢拿給財團」，而她也有提醒過柯文哲，京華城案會是他任內的一個弊案。

苗博雅表示，她分別於2020年6月、2021年11月二度針對京華城案件質詢柯文哲，2020年首次質詢聚焦於都市計畫委員會會議紀錄遮蔽委員姓名，「公開透明」是柯文哲競選時的政見，因此她認為柯文哲有必要回應，且她也希望相關會議紀錄能做到公開透明。

她說，都委會研議案都是市府各單位家關提出的，過去十年有40件是市府提出，只有京華城案除外；而她因為市府最終給了京華城自創容積獎勵20%，與都市計畫等相關法條、辦法都不相符，「我非常驚訝市府做出這樣的決定」，她懷疑適法性才於2021年11月再度質詢柯文哲。

苗博雅指出，都市計畫法第24條是「申請容積獎勵」的規定，是「申請權」的規範，京華城當然有權申請，但市府還是得依法審查，市府當年給予京華城容積獎勵「沒有任何法律依據」，就好比年輕人去申請老人年金，而市府也准予核發老人年金。

苗博雅說，容積是市民的公共財，市府如此作法「形同將公庫的錢拿給財團」，且她當時估計京華城獲得20％的容積獎勵約市值10億元，但她低估了，20%容獎約5000至1萬坪樓地板面積，換算是超過百億元，「這本來是屬於市民的，怎麼可以移轉給財團？」

她表示，都委會審議決定並非行政處分，最終還是要市長核定公告，且公告之後還是可以撤銷或廢止，她質詢時有提醒柯文哲，京華城恐會是他任內的一個弊案，而她質詢之後，柯市府最終回復也是認為沒有違法或不當。

台北市議員苗博雅上午作為京華城案證人出庭，步出法院時一臉輕鬆。記者曾原信／攝影
台北市議員苗博雅上午作為京華城案證人出庭，步出法院時一臉輕鬆。記者曾原信／攝影

苗博雅 柯文哲 京華城案

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