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找到了！苗農舊校區蔣公銅像暫置垃圾場 如何處理公所傷腦筋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國立苗栗農工中正路舊校區一座故總統蔣介石銅像，隨著校地歸還苗栗市公所，闢建停車場及全民運動館工程，銅像被移置到垃圾場，市民代表李建宏昨天質詢意外「找到」，公所允諾研議處置方案。

苗栗市黃昏市場對面停車場，原是苗農中正路校區，土地2014年歸還市公所，有關蔣介石銅像當時並未特別處理，公所也末列入財產，後來因闢建停車場，銅像移置到東北角的一隅，近來又因全民運動館工程的綜合運動館，銅像遷移到垃圾場暫置。

李建宏昨天在市民代表會定期會，質詢中正路停車場消失的簡易的兒童遊憩區，發現銅像也不見了，追問後下落才曝光，他說，「蔣公終於找到了」，蔣介石的功過得失在台灣社會早有公評，無論是什麼樣的評價，都不應該沒有一個好的配套措施去處理銅像後續衍生的存留問題，要求公所今年10月妥善處理。

市公所指出，蔣介石銅像被目前執政黨視為威權象徵，擺置在公共空間或銷毀處理，都會有爭議，公所很傷腦筋，暫置在垃圾場，公所將徵求縣府相關單位意見，研議後續處理辦法。

國立苗栗農工中正路舊校區一座故總統蔣介石銅像，因全民運動館工程，暫置到垃圾場（圖）。記者范榮達／攝影
國立苗栗農工中正路舊校區一座故總統蔣介石銅像，因全民運動館工程，暫置到垃圾場（圖）。記者范榮達／攝影
國立苗栗農工中正路舊校區一座故總統蔣介石銅像（圖），因全民運動館工程，暫置到垃圾場。本報資料照片
國立苗栗農工中正路舊校區一座故總統蔣介石銅像（圖），因全民運動館工程，暫置到垃圾場。本報資料照片

運動 蔣介石 停車場

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