台中檢察官辦九州案被控撩「最美董座」中檢：展開調查

「最美董座」徐培菁涉九州案獲300萬元交保，徐近日向鏡周刊指控，承辦檢察官張時嘉有撩妹、性騷、索錢等不正訊問過程，要求法務部調查，台中地檢署表示，此案為求慎重，今天已展開調查程序，還原偵訊過程。

台中地檢署表示，有關周刊報導檢察官張時嘉有「撩妹不當訊問」一情，為求慎重，已在今日啟動調查程序，釐清、還原偵訊過程，確認有無周刊受訪人所述的相關內容，迅速查明事實真相，對外公布，以昭公信。

中檢指出，報導另載檢察官對王姓音效師諭知緩起訴、起訴律師王捷拓洩密等節，前者是被告於偵查中同意為認罪，且有選任辯護人在場，均無異議；後者現已由法院依法審理中，自應由法院依法論斷，附此敘明。

徐培菁預計也將在今天下午4點，在西區的律師事務所，舉行記者會，再向媒體說明當時過程。

徐培菁上周找上鏡周刊採訪，爆料此案承辦檢察官張時嘉，在偵辦此案有不正訊問的狀況，包括細問她與前夫黃建嘉離婚的理由，或是談及陳政谷時，提到「妳為什麼替陳政谷奔走，這麼多政商關係，妳也沒有來找我，也沒有拿錢來給我」。

徐培菁在報導中提到，張時嘉曾問，是否去過陳政谷位於南屯區龍富路的私人招待所，還以手指筆畫描述「很大、像飯店，地下一樓有水族箱，裡面帝王蟹有夠大，蟹螯這麼粗，我都沒吃過這麼大的」等語，甚至還提到「說實話，我真的很想私底下和妳成為朋友」。

徐培菁質疑，檢察官的問訊方式是否有瑕疵，法務部等單位應介入調查釐清。