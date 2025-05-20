快訊

「像恐怖攻擊」清隊隊員趕赴三峽車禍現場 1童闖入認出：黃黑機車是媽媽的

午後雷雨來了！3縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

台中檢察官辦九州案被控撩「最美董座」中檢：展開調查

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

「最美董座」徐培菁涉九州案獲300萬元交保，徐近日向鏡周刊指控，承辦檢察官張時嘉有撩妹、性騷、索錢等不正訊問過程，要求法務部調查，台中地檢署表示，此案為求慎重，今天已展開調查程序，還原偵訊過程。

台中地檢署表示，有關周刊報導檢察官張時嘉有「撩妹不當訊問」一情，為求慎重，已在今日啟動調查程序，釐清、還原偵訊過程，確認有無周刊受訪人所述的相關內容，迅速查明事實真相，對外公布，以昭公信。

中檢指出，報導另載檢察官對王姓音效師諭知緩起訴、起訴律師王捷拓洩密等節，前者是被告於偵查中同意為認罪，且有選任辯護人在場，均無異議；後者現已由法院依法審理中，自應由法院依法論斷，附此敘明。

徐培菁預計也將在今天下午4點，在西區的律師事務所，舉行記者會，再向媒體說明當時過程。

徐培菁上周找上鏡周刊採訪，爆料此案承辦檢察官張時嘉，在偵辦此案有不正訊問的狀況，包括細問她與前夫黃建嘉離婚的理由，或是談及陳政谷時，提到「妳為什麼替陳政谷奔走，這麼多政商關係，妳也沒有來找我，也沒有拿錢來給我」。

徐培菁在報導中提到，張時嘉曾問，是否去過陳政谷位於南屯區龍富路的私人招待所，還以手指筆畫描述「很大、像飯店，地下一樓有水族箱，裡面帝王蟹有夠大，蟹螯這麼粗，我都沒吃過這麼大的」等語，甚至還提到「說實話，我真的很想私底下和妳成為朋友」。

徐培菁質疑，檢察官的問訊方式是否有瑕疵，法務部等單位應介入調查釐清。

不過承辦檢察官張時嘉否認有要與徐私底下當朋友、拿錢來等離譜說法，僅稱描述招待所是為向徐培菁確定地點，以免雞同鴨講，僅需調閱偵訊光碟即可釐清。

電競聯盟前董事長徐培菁涉九州博弈案獲重保，台中地院開庭審理中，徐找周刊指控辦案檢察官不正訊問。圖／本報資料照
電競聯盟前董事長徐培菁涉九州博弈案獲重保，台中地院開庭審理中，徐找周刊指控辦案檢察官不正訊問。圖／本報資料照
台中市地檢署檢察官張時嘉偵辦九州案，遭被告徐培菁指控有不正訊問狀況，中檢今展開調查。圖／本報資料照
台中市地檢署檢察官張時嘉偵辦九州案，遭被告徐培菁指控有不正訊問狀況，中檢今展開調查。圖／本報資料照

陳政谷 檢察官 徐培菁

延伸閱讀

最美董座徐培菁找周刊控性騷 台中檢察官否認：調光碟

中檢法拍3900萬RM名表 得標男傳受原廠指示收回穩價格

3線2星專委被控討債逼簽本票遭約談 警政署：疑涉投資債務糾紛

全球僅7支！神秘男法拍天價買走Richard Mille鑽表 3900萬已繳清

相關新聞

影／竹聯靜安會為錢尋仇？壯男爆打女牙醫疑與千萬債務有關

身材魁梧的周姓男子昨疑似因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，致沈眼窩骨折、鼻血狂流，幸好林姓冷氣清洗工介入阻止。周男逃跑後至...

拿公庫的錢給財團 苗博雅作證曾提醒柯文哲京華城會是他任內弊案

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今傳喚台北市議員苗博雅作證，勘驗苗質詢柯的光碟。苗博雅作證指出，容積是市民...

母親7年前也曾殺人...花蓮瘖啞男涉殺女師 鄰居曝：她遭關14年

花蓮劉姓瘖啞男涉殺害女老師，昨天被法院依殺人罪裁定羈押。劉男鄰居透露，劉母過去也有殺人，在監獄服刑。依照法院判決書，20...

柯文哲如何否定都委會意見？ 苗博雅：市長有能、無能不是我能臆測的

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今傳喚台北市議員苗博雅作證，柯文哲律師鄭深元問及，柯有什麼專業能否決都委會...

新竹人夫告科技董座「覬覦好友之妻」 法院判賠50萬

新竹陳姓人夫指控他多年好友介入家庭，不僅與妻子有親密舉動，甚至提供金融卡供妻子使用，還私下多次約會，行徑已超越一般友誼。...

找到了！苗農舊校區蔣公銅像暫置垃圾場 如何處理公所傷腦筋

國立苗栗農工中正路舊校區一座故總統蔣介石銅像，隨著校地歸還苗栗市公所，闢建停車場及全民運動館工程，銅像被移置到垃圾場，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。