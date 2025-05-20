澎科大前學務長假經歷騙到教職 教授當13年才被揭發遭判4年刑

國立澎湖科技大學前學務長陳正國，涉嫌以假履歷成功騙取教職，13年都未被發現，宛如好萊塢電影「神鬼交鋒」翻版，陳一審被澎湖地院依偽造文書等罪，判處4年有期徒刑，得易科罰金部分則合併處2年半，他不服上訴，今上午高雄高分院判決駁回，維持原審刑度。

全案緣起於2022年5月間，澎科大將「海洋2號」遊艇租給亞果集團的「PIDC澎湖國際潛水中心」營業用，卻發生涉非法捕撈，檢調深入追查，才發現陳正國手法。

曾任學務長、海洋遊憩系主任的陳正國，2008年為應聘澎科大海洋運動與遊憩系技術助理教授，偽造亞威公司離職證明書，自稱曾任該公司體能教練及運動教學執行長共6年，成功騙取教職，一路通過審查甚至升等至教授、當上行政職。

取得教職後，陳正國自2014年3月起，又找郭姓女學生合開瑚枋公司，瑚枋公司取得澎湖公部門標案後，陳正國再把澎科大所有的獨木舟、風浪板、SUP立式划漿、龍板舟等水上活動器材，無償提供給自己公司，造成學校短收費用損失。

此外，陳等人另涉及多件政府採購案，並從中謀取不利利益，涉嫌違反採購法、偽造文書、詐欺等罪，陳、郭及瑚枋公司合計犯罪所得約292萬餘元。

澎湖地院審理時，陳正國與郭姓女學生坦承部分犯行，陳承認並未於亞威公司任職，持假的離職證明應聘教授；郭女則坦承將瑚枋公司40萬元股款發還給陳正國，並偽造假發票。

澎院審理後，依依偽造文書等罪，判處陳不得易科刑4年，另得易科罰金部分合併判2年6月﹔郭女則處不得易科刑2年，另易科罰金部分則判1年半，2人均不服上訴。