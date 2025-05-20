聽新聞
0:00 / 0:00
台大主任罵前女友「狗操的」有罪定讞 再審卻逆轉無罪原因曝
台大醫院雲林分院陳姓工務室主任與前女友分手，2021年間在台大醫院總院的辦公室口角，大罵女方「懷孕的時候不知被哪隻狗操的。」，前女友向台北市警中正一分局提告妨害名譽，台北地檢署偵結後起訴。台北地院依公然侮辱罪判陳拘役59日，台灣高等法院駁回上訴定讞。陳聲請再審，高院依憲法法庭判決意旨，改判陳無罪確定。
高院再審認為，女方曾於2015年指稱陳讓她懷孕，陳卻質疑「懷孕的時候，不知道被哪一隻狗操了」，可見陳有指前女友為「狗」的意思，而2015年6月17日女方前往醫院墮胎，卻在時隔多年後對陳的女友講述這件事，陳認為他和女友的感情生活受到干擾，因此向前女友表達不滿。
高院再審合議庭指出「懷孕的時候不知被哪隻狗操的」一語，是因一時衝動而以不雅言語抒發不滿，導致偶然、附帶損害前女友的名譽，且時間甚為短暫，屬偶發性的行為，並無反覆性、持續性，也無累積性、擴散性的效果，就算會造成前女友的不快、難堪，冒犯及影響程度輕微，至多僅影響前女友在社會中的虛名及主觀感受，未必會直接貶損她的社會名譽。
依照憲法法庭2024年憲判字第3號判決意旨，再審合議庭認為難認已逾一般人可合理忍受的範圍，前女友的名譽權及陳的言論自由後，認對於陳的言論自由保障應優先於前女友的名譽權，應判無罪，因此撤銷原判決，且不得上訴。
本案源於陳姓工務室主任2021年7月30日下午3點5分，在台大醫院總院地下3樓工務室2組辦公室內辱罵前女友。陳不否認有說過「懷孕的時候不知被哪隻狗操的。」但前女友2015年6月間有傳墮胎同意書給他，然後誣指他讓對方懷孕，他當時有請前女友去做DNA鑑定，但無下文；時隔多年後，前女友再外傳此事，讓他和現任女友感到困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言