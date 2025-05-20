台大主任罵前女友「狗操的」有罪定讞 再審卻逆轉無罪原因曝

台大醫院雲林分院陳姓工務室主任與前女友分手，2021年間在台大醫院總院的辦公室口角，大罵女方「懷孕的時候不知被哪隻狗操的。」，前女友向台北市警中正一分局提告妨害名譽，台北地檢署偵結後起訴。台北地院依公然侮辱罪判陳拘役59日，台灣高等法院駁回上訴定讞。陳聲請再審，高院依憲法法庭判決意旨，改判陳無罪確定。

高院再審認為，女方曾於2015年指稱陳讓她懷孕，陳卻質疑「懷孕的時候，不知道被哪一隻狗操了」，可見陳有指前女友為「狗」的意思，而2015年6月17日女方前往醫院墮胎，卻在時隔多年後對陳的女友講述這件事，陳認為他和女友的感情生活受到干擾，因此向前女友表達不滿。

高院再審合議庭指出「懷孕的時候不知被哪隻狗操的」一語，是因一時衝動而以不雅言語抒發不滿，導致偶然、附帶損害前女友的名譽，且時間甚為短暫，屬偶發性的行為，並無反覆性、持續性，也無累積性、擴散性的效果，就算會造成前女友的不快、難堪，冒犯及影響程度輕微，至多僅影響前女友在社會中的虛名及主觀感受，未必會直接貶損她的社會名譽。

依照憲法法庭2024年憲判字第3號判決意旨，再審合議庭認為難認已逾一般人可合理忍受的範圍，前女友的名譽權及陳的言論自由後，認對於陳的言論自由保障應優先於前女友的名譽權，應判無罪，因此撤銷原判決，且不得上訴。