影／高雄醉漢撞工程圍欄 怒辯沒騎車還是被抓包
高雄吳姓男子今天凌晨騎沒懸掛牌照的機車，撞上路邊施工圍欄，摔得人仰馬翻，他堅稱不是他騎的車，還與員警大呼小叫。後來警方調閱相關監錄系統，確認他騎車肇事，對他酒測，不但發現他涉嫌酒駕，而且2年前也因他騎這輛機車涉酒駕案才被吊扣牌照。
今天凌晨零時許，吳姓男子（55歲）騎機車經過高雄市左營區翠華路與明潭路口，衝撞路口道路施工圍欄才摔車，手腳擦傷。
警方據報到場，認為吳姓男子騎車肇事，要對他酒測，並質問他所騎的機車沒牌照，查問機車來源。可是，吳男稱車子不是他騎的，他只是去看車禍，認為員警口氣不好，也對員警大聲小叫。
警方將吳男帶回派出所，並調閱相關監錄系統畫面，發覺在前個路口的畫面中，是吳男騎乘肇事機車，吳也不再狡辯，承認騎車。警方對吳男酒測，呼氣酒測值每公升0.71毫克，立即逮捕他查辦公共危險罪嫌。
警方了解，吳男所騎的機車，登記在弟弟的名下，但是，這輛機車在2023年間，也因他騎車涉酒駕才被吊扣牌照。警方依違反道路交通管理處罰條例，對他弟弟開罰。汽機車在吊扣牌照期間行駛上路，可處車主3600元至1萬零800元罰鍰，並將全案依公共危險罪嫌移送法辦。
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