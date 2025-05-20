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柯文哲「抓頭」代表不知道京華城案？檢、辯解讀很兩極

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，今傳喚台北市議員苗博雅作證，勘驗苗質詢柯的光碟。對於柯備詢「抓頭」動作，檢方認為，如此不能代表柯對圖利不知情，柯的辯護人說，柯被問到時表情驚訝，顯然其時對京華城案不知情。

合議庭今天當庭播放苗博雅2021年、2022年在議會為京華城質詢柯文哲的2段錄音、錄影光碟，並預先作成逐字紀錄請檢辯表示意見，光碟內容顯示，柯由市府幕僚都發局前局長黃一平、都委會前執行秘劉秀玲陪同備詢回應苗博雅質詢，

柯文哲的委任律師鄭深元表示，從質詢過程可見柯對於京華城案確實不清楚，且當時同樣在議場的黃一平、劉秀玲，都明白表示京華城案是依都市計畫法第24條規定研議辦理，沒有適法性的問題，鄭說，當時柯面露驚訝的表情，顯見對京華城案不知情。

公訴檢察官陳思荔認為，柯文哲律師團聲請勘驗質詢光碟，無非是要證明柯不知情，例如柯文哲當時有「抓頭」的動作，不過「抓頭」這一動作所代表的意義，依一般社會通念，並沒有明確解釋，無法就此認定為柯「不知情」。

陳思荔還說，柯文哲曾在剛上任市長時，向媒體解釋他習慣的「抓頭」動作，意思是「頭殼抱著燒」，對比當時柯接受苗博雅質詢時，如果說柯不知情，明顯就是在卸責，且接受質詢後柯依然讓京華城案過關。

合議庭勘驗光碟完畢後，進入檢、辯對苗博雅的詰問程序，先由檢察官主詰問1小時，再由柯文哲等被告對苗行反詰問。

台北市前市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北市議員苗博雅上午作為京華城案證人出庭。記者曾原信／攝影
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柯文哲 光碟 京華城案

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