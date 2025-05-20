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最美董座徐培菁找周刊控性騷 台中檢察官否認：調光碟

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

「最美董座」徐培菁被檢指控涉九州博弈案，檢方命以300萬元交保，目前台中地院審理中，徐找鏡周刊爆料，承辦檢察官張時嘉有不正訊問狀況，還曾提到要與徐「私底下當朋友」、「你為何幫陳政谷奔走，你也沒拿錢來給我」等語，張時嘉否認有交朋友等說法，也稱可調偵訊光碟，即可釐清。

有「最美董座」之稱，前電競聯盟董事長徐培菁被檢方指控，與受命於九州博弈總裁陳政谷指示，涉犯賭博、洗錢等罪，檢方命以300萬元交保後，依法起訴，全案正於台中地院陸續開庭審理中。

徐培菁上周找上鏡周刊採訪，爆料此案承辦檢察官張時嘉，在偵辦此案有不正訊問的狀況，包括細問她與前夫黃建嘉離婚的理由，或是談及陳政谷時，提到「妳為什麼替陳政谷奔走，這麼多政商關係，妳也沒有來找我，也沒有拿錢來給我」。

徐培菁在報導中提到，張時嘉曾問，是否去過陳政谷位於南屯區龍富路的私人招待所，還以手指筆畫描述「很大、像飯店，地下一樓有水族箱，裡面帝王蟹有夠大，蟹螯這麼粗，我都沒吃過這麼大的」等語，甚至還提到「說實話，我真的很想私底下和妳成為朋友」。

徐培菁質疑，檢察官的問訊方式是否有瑕疵，法務部等單位應介入調查釐清。

不過承辦檢察官張時嘉否認有要與徐私底下當朋友、拿錢來等離譜說法，僅稱描述招待所是為向徐培菁確定地點，以免雞同鴨講，僅需調閱偵訊光碟即可釐清。

電競聯盟前董事長徐培菁涉九州博弈案獲重保，台中地院開庭審理中，徐找周刊指控辦案檢察官不正訊問。圖／本報資料照
電競聯盟前董事長徐培菁涉九州博弈案獲重保，台中地院開庭審理中，徐找周刊指控辦案檢察官不正訊問。圖／本報資料照
電競聯盟前董事長徐培菁涉九州博弈案獲重保，台中地院開庭審理中，徐找周刊指控辦案檢察官不正訊問。圖／本報資料照
電競聯盟前董事長徐培菁涉九州博弈案獲重保，台中地院開庭審理中，徐找周刊指控辦案檢察官不正訊問。圖／本報資料照

陳政谷 朋友 徐培菁

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