影／竹聯靜安會為錢尋仇？壯男爆打女牙醫疑與千萬債務有關

身材魁梧的周姓男子昨疑似因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，致沈眼窩骨折、鼻血狂流，幸好林姓冷氣清洗工介入阻止。周男逃跑後至松山警分局中崙派出所投案，警方依醫療法、傷害罪偵辦，今早移送台北地檢署複訊。檢警懷疑案情不單純，將一併釐清是否有竹聯靜安會為了千萬元債務糾紛隱身幕後指使作案。

今早周男在松山警分局戒護下移送北檢複訊，他穿著黑色上衣、戴口罩、雙手上銬下車，面對媒體記者提問「為錢打人嗎？洗牙是藉口嗎？靜安會叫你來的嗎？誰指使你的？」均不發一語，走下囚車道步入北檢複訊。

檢方懷疑，周男如果是因為「洗牙太痛」毆打女醫師，也不該連續暴打導致眼窩骨折、外傷性虹膜炎、臉面擦挫傷，懷疑另有隱情，周男非列管黑幫成員，犯罪動機可疑，此案涉醫療暴力不可姑息，由重大犯罪專組檢察官偵辦，追查打人真正動機，有無黑幫指使教唆作案。

女醫師透露，她去年拿出千萬元借款給人，對方以台中一棟價值9億元的房地產擔保，但卻反悔不還錢，還想拿回權狀，今年4月9日、19日疑似有竹聯幫靜安會的成員3人和律師到診所找麻煩，女醫師當時報案才脫困，這次懷疑周男行為也與債務有關。

自稱保全的21歲周男5月19日到診所洗牙，雖有預約洗牙，但在未營業時間就在診所外等候，還問警衛牙醫師幾點會到診所，上午9點50分許疑似周男在診療椅上洗牙治療，在醫師回答牙口矯正問題時，突然失控起身毆打女醫師，女醫師鼻血不止。