槍手林澤峰涉槍殺自稱台南角頭「囝仔昌」外甥 二審仍判23年

林澤峰與自稱是綽號「囝仔昌」台南劉姓角頭外甥的徐姓男子素有嫌隙，被控夥同林昱愷槍殺徐後丟包台南市立安南醫院，一審台南地院國民法庭依槍砲、殺人2罪合併判處林澤峰徒刑23年、林昱愷無罪；案經上訴後，台南高分院今天駁回，維持原判，此案仍可上訴。

判決指出，27歲的徐姓男子與28歲的林澤峰是舊識，雙方因衝突結怨，林等人曾教訓徐的表弟，激化衝突，雙方在網路放話嗆聲；徐稱叫綽號「囝仔昌」劉姓男子為「舅舅」，而劉的小弟則不滿老大剛車禍過世，無端捲入風波，對老大不尊重，劉家班也到場了解。

雙方約定4月7日晚間在台南市永康區一間家具行附近談判，林澤峰涉持槍朝徐心臟處開槍中彈後倒地，徐的女友見狀趕忙要將徐載去就醫，但林澤峰、22歲林昱愷合力將徐載往安南醫院急診室門口，硬推下車丟包後離去，徐經急救宣告不治。

此案2024年10月7日一審國民法庭以林澤峰犯非法持有改造手槍罪處有期徒刑7年，併科罰金20萬元，又犯殺人罪，處有期徒刑19年，兩罪應合併執行有期徒刑23年；林昱凱涉案部分罪證不足判無罪。案經上訴後，台南高分院今天駁回上訴，維持原判。

國民法庭量刑考量，包括林澤峰直接故意抵住胸膛槍擊被害人剝奪其生命，造成難以回復的結果，並使被害人家屬承受無盡的傷痛；社會調查鑑定報告認為他具有反社會性人格，有高度再犯可能性。接受社會調查時，林曾提及「再次發生仍會開槍」的犯罪後態度。

另外，林因家庭及校園的負面成長經驗，形塑他以暴力解決問題的行為模式，行為後旋即送醫，曾經嚐試彌補惡行；並攜槍投案，大致上配合調查並承認犯罪，曾陳述「知道沒有資格剝奪他人生命」。鑑定報告認為：若經過長期心理治療及輔導，仍有改善行為的可能性。