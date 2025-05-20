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3線2星專委黃建榮涉恐嚇討債交保境管 警政署出手「拔官」
警政署專門委員黃建榮被控借款1000萬元給一名女子，要求提早還款、支付高額利息及逼簽本票，台北地檢署昨訊後依恐嚇罪命50萬元交保、限制出境出海。警政署今表示，立即調整為非主管職務，待刑事案件偵審確定後，再追究相關行政責任。
黃建榮原是刑事局副局長，與數名警官因涉足「88會館」私人招待所接受不當飲宴案，2023年1月被警政署「降調」，黃調警政署3線2星專門委員，擔任法制室副主任；這次因涉恐嚇案不再擔任副主管，改為單純審核公文的「陽春」專委。
警政署昨表示，黃與友人疑涉投資債務糾紛，涉犯恐嚇、強制等案件，警政署發現並報北檢指揮偵辦；本案係「自清自檢」，持續積極推動風紀維護工作，對員警涉違法違紀，均秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，主動調查，依法嚴處。
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