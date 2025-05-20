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吸金22億判13年徐少東已發通緝 4100萬保釋金僅沒入50萬
三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元被判13年，他未按時向警方報到失聯，近日傳訊稱「司法不公」，人在日本尋求友人協助，橋頭地院因拘提未果，昨天晚上已發布通緝，沒入50萬元保釋金，但法院僅能就個案沒入，剩餘4050萬元保釋金則不受影響。
徐少東涉犯銀行法部分，當時雄檢偵辦時，曾聲押徐少東獲准，全案起訴移審法院後，院方裁定徐以4000萬元交保，並限制住居所，該案歷經多次審理，高雄高分院去年七月判徐13年徒刑，全案正在最高法院審理中。
徐少東前年又涉入反滲透法、國安法、總統副總統選舉罷免法等罪，違反國安法部分由高雄高分檢偵辦，其餘案件則在橋頭地檢署。當時橋檢曾聲押徐少東獲准，後聲請續押時，法院裁定50萬元交保，全案起訴後，違反國安法部分由高雄高分檢聲押，也同樣獲法院以50萬元交保，並要定期至住家附近派出所報到。
由於徐少東未按時報到，雖留下訣別家書，營造被司法逼上絕路等狀況，但最高檢仍認定他逃亡，通知外交部註銷他護照。
橋頭地院日前發拘票，指揮警方進行拘提未果，昨天晚上發布通緝，並沒收50萬元保證金；徐涉入相關案件共有4100萬元保釋金，但法院僅能就個案沒入，扣除橋院部分，剩餘4050萬元，除非高雄高分院也發布通緝才會充公。
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