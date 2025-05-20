獨／台商花36萬招待彰化里長遊東莞 票投侯友宜今無罪

彰化縣男子鄭清東在大陸經商，被控涉接受對岸「統戰辦黃主任」委託、指示及資助，透過和美鎮月眉里長蔡東穎招攬18名選民組團，前往大陸東莞旅遊，由鄭負擔36萬元旅費，一審認事證不足判無罪，台中高分院今審結，駁回上訴，維持無罪判決。

今天台中高分院由審判長簡源希、陪席法官楊陵萍、受命法官林美玲組成的合議庭審理，仍認定此案證據不足，駁回檢方上訴，維持無罪宣判，仍可上訴最高法院。

判決指出，鄭清東在大陸經營大陸百事威房市公司，被檢方指控，涉嫌受對岸「統戰辦黃主任」委託、指示及資助，免費招待選民前往旅遊，透過和美鎮月眉里長蔡東穎，招攬有18名有投票權的人組團，前年11月18日至23日到大陸地區東莞旅遊，鄭男負擔旅遊費用36萬元。

檢方查出，鄭男在2023年11月11日傳訊給蔡男「煩請傳至群組投侯柯配的票，謝謝」，蔡男則回「我們這裡面的人都是投票給侯友宜的」等語，還交代群組內成員「里長代表社區發展協會理事長等名片要準備好」，檢方認為二人以此方式，在出發前揭露、暗示對參與此次旅遊的里長、其家屬等人，約定於總統選舉時支持候選人侯友宜。

檢方依違反總統副總統選舉罷免法、刑法投票受賄罪，起訴鄭、蔡二人。

彰化地院審理時，鄭、蔡都否認犯行，鄭辯稱在大陸想招商，詢問里長有無興趣去看看，可邀幾個朋友，他出資招待無關政治；蔡則辯，去鎮公所開會遇到數名里長，大家有意願去玩就成團出遊，與總統選舉沒關係。