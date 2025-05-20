暴衝害3命 肇事78歲翁被控是累犯 5年前衝人行道撞母嬰

78歲余姓老翁昨駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，釀3死12傷悲劇。肇事的余男除了被起底曾在知名公司服務、2022年當選模範父親，一名女網友在「iBeta愛北大」臉書社團發文表示，「我發現今天下午的重大車禍，與5年前的肇事者是同一人」，質疑肇事者是累犯，有網友氣憤地說「根本是移動炸彈」。

5年前原PO文女子就在該臉書社團PO文表示，當時她早上大約7時，推著嬰兒車走在國慶路人行道上，一輛小客車突然衝上人行道，將她和嬰兒車撞倒，連太子國際村前的盆栽數目也被撞爛，據警察說地上痕跡至少100公尺」。原PO文女子說，所幸當時母嬰僅受輕傷，如今舊事重演，讓她忍不住氣得大罵：「他根本不是酒駕，是有病！」

本報記者試著聯繫這名女子，她目前沒有回音，不過她有在社群再提到，看到新聞心情久久無法平復，為死傷者感到難過，看到駕駛姓余，心想「不會那麼巧吧」，翻出5年前的和解書，再截圖比對車牌，果然出現令人頭皮發麻的結果，希望相關單位了解，余男是否有什麼疾病等狀況，否則一味檢討高齡，不見得有抓對重點。

新北市警方證實，此次肇事者與2020年案件應為同一人。警方已依刑法過失致死罪立案偵辦，也將進一步評估是否涉及公共危險罪或其他刑責，並將安排心理評估，以了解是否有精神疾病等因素干擾判斷能力。