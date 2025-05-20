3線2星高官借貸千萬涉恐嚇爽賺百萬利息 籌不出50萬元交保

因「88會館」遭記過拔官的警政署專門委員黃建榮，被控以女密友林秋宜名義，借款1000萬元給民間女子投資土地，卻要求提早清償借款、並用官威恐嚇對方須支付2％月息，不到1年連本帶利拿回1100萬元；台北地檢署認為借款來源可疑，昨天搜索約談黃建榮到案，深夜依恐嚇罪命其50萬元交保、限制出境出海、但黃建榮竟然連50萬元都籌不出，還請求檢察官降保，最後花了2個半小時，才靠兒子勉強湊出30萬元，凌晨辦保離去。

檢方昨同步約談林秋宜到案，經調查認為她無參與恐嚇，訊後請回。調查局清查，林秋宜是內湖某咖店老闆娘，黃建榮是她店裡老客人，兩人私交甚篤，因黃建榮人脈豐沛，加上林秋宜擅長借力使力，彼此共同投資不少項目，包括土地開發、餐飲等，光林秋宜自己的投資就高達上億元。

黃建榮原官拜刑事局副局長，是警界明日之星，因與高檢署檢察官、警政署前政風室主任黃錦秋多次出入洗錢業者郭哲敏、涂誠文管領的「88會館」及「睿森銀樓」招待所，接受不當飲宴，改調警政署專門委員，外界原認為他近期有望「解凍」，沒想如今又涉恐嚇罪交保，前途堪憂。

黃建榮曾任新北市刑大大隊長，前妻是知名打詐官警，警界人士指出，當時他官場得意，尾牙還請全隊吃高級中式料理、附帶摸彩，為人海派，沒想昨夜被諭知交保後，久久無人前往北檢辦保，令人不勝唏噓。

據調查，黃建榮分別借給當事人兩筆款項，各為1000萬元與1600萬元，其中針對1000萬元部分，遭控告涉及恐嚇與強制罪。黃建榮接受詢問時，不否認與告訴人有借貸關係，但始終否認有恐嚇一事，強調都是民事債務糾紛。

檢調好奇以黃建榮3線2星警官的薪水，為何能大手筆出借2600萬元？詎料黃建榮卻稱，因為他有「情義相挺」的朋友，可「無息」借他款項投資，但說詞未獲採信。調查局追查發現，黃建榮根本是無本借款賺利息，並長年使用兒女的人頭帳戶，資金最後多回流至林秋宜手中，金流與利息計算相當複雜。

據調查，告訴人是在內湖咖啡廳透過林秋宜結識黃建榮，2022年因有興趣投資土地開發與餐廳，所以向黃建榮商借1000萬元投資款，雙方協議只借1年，附帶月息2％清償，最後以林秋宜名義借貸。

2023年88會館風暴發生後，黃建榮急欲將資金取回，要告訴人縮短借款時程，但利率不能變，形同變相放高利貸，女子拿不出這麼多錢，黃建榮便單獨赴餐廳與女子「債務協商」，過程中表明自己是刑事局高官，警告如不依約償還本息，自己想想會有什麼後果；女子雖財力吃緊，但畏於黃建榮權勢，只好簽下本票，清償1100萬元。

至於黃錦秋出入洗錢業者郭哲敏案與涂誠文招待所，被法務部移送懲戒法院，懲戒法院今年2月判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官。