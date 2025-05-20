影／78歲翁暴衝釀15死傷 前一路口倒車擦撞後車 被質疑心虛加速逃

聯合報／ 記者王慧瑛李定宇張策／新北即時報導

78歲余姓老翁昨天駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，釀3死12傷悲劇。有網友在Treads上分享影片，肇事車輛在事發前一刻，途經前一路口時，就出現詭異情況，除擦撞分隔島，往後倒退時，又擦撞後車，老翁沒停車查看，隨即加速離去，狂飆200公尺後便發生嚴重事故。

此影片引發網友熱議，有人質疑，老翁可能是心急肇逃才釀禍，「根本就是移動炸彈」。另有網友指控，這名老翁疑似就是5年前在人行道上撞倒她的人，她當時推嬰兒車走在人行道，對方開車衝上人行道，除了撞到人，也撞倒盆栽。

肇事車輛因巨大撞擊力，汽車安全氣囊爆開，余男癱坐駕駛座滿頭是血，被救出時意識模糊、左腿骨折、頭部擦傷，送醫後暫無生命危險。

警方調查，余姓老翁持有駕照正常，抽血檢測確認酒精值是零，車上也未發現違禁品，警方已找來余的家屬調查其身體狀況，釐清確切肇事原因。親友表示，余姓老翁向來不喝酒，過著退休生活，2022年曾獲模範父親表揚，平時身體硬朗；北大特區龍恩里長黃家賢表示，肇事者熱心公益，因有心臟病史，懷疑會不會是心臟疾病導致車禍。

據了解，余姓老翁昨天中午跟妻子聯繫表示要從外地回到北大特區的住家，沒想到下午4時許在北大國小附近肇事。

事發後新北市長侯友宜趕赴醫院探視傷者，賴清德總統、行政院長卓榮泰稍晚也趕到三家醫院探視。市議員呂家愷轉述，有家屬向賴總統陳情，希望政府重視高齡駕車問題，「超過70歲就別再開車了」。新北地檢署已組成專案小組進駐三峽警分局指揮偵辦，調查車禍發生經過及查明事實。

78歲余姓老翁（左）2022年曾獲模範父親表揚，平時身體硬朗。新北三峽區龍恩里長黃家賢（中）說，肇事者熱心公益，因有心臟病史，懷疑會不會是心臟疾病導致車禍。圖／取自黃家賢臉書
78歲余姓老翁（左）2022年曾獲模範父親表揚，平時身體硬朗。新北三峽區龍恩里長黃家賢（中）說，肇事者熱心公益，因有心臟病史，懷疑會不會是心臟疾病導致車禍。圖／取自黃家賢臉書
事發當時路口是行人全時相綠燈，行人可以直行，也可以斜向穿越路口，人流穿過馬路時，肇事轎車幾乎沒減速，高速往前衝，多輛機車先被撞，轎車又撞倒7、8名行人，直到撞上分隔島才停下。記者蘇健忠／攝影
事發當時路口是行人全時相綠燈，行人可以直行，也可以斜向穿越路口，人流穿過馬路時，肇事轎車幾乎沒減速，高速往前衝，多輛機車先被撞，轎車又撞倒7、8名行人，直到撞上分隔島才停下。記者蘇健忠／攝影
新北三峽重大事故釀3死12傷，有9人是三峽國中學生，被撞的機車扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。記者蘇健忠／攝影
新北三峽重大事故釀3死12傷，有9人是三峽國中學生，被撞的機車扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。記者蘇健忠／攝影
事發後，新北市長侯友宜趕赴醫院探視傷者，賴清德總統、行政院長卓榮泰19日晚間也趕到土城醫院等地探視。記者蘇健忠／攝影
事發後，新北市長侯友宜趕赴醫院探視傷者，賴清德總統、行政院長卓榮泰19日晚間也趕到土城醫院等地探視。記者蘇健忠／攝影
事發當時路口是行人全時相綠燈，可以直行，也可以斜向穿越路口，人流穿過馬路時，肇事轎車幾乎沒減速，高速往前衝，多輛機車先被撞，轎車又撞倒7、8名行人，直到撞上分隔島才停下。記者蘇健忠／攝影
事發當時路口是行人全時相綠燈，可以直行，也可以斜向穿越路口，人流穿過馬路時，肇事轎車幾乎沒減速，高速往前衝，多輛機車先被撞，轎車又撞倒7、8名行人，直到撞上分隔島才停下。記者蘇健忠／攝影
事發當時路口是行人全時相綠燈，可以直行，也可以斜向穿越路口，人流穿過馬路時，肇事轎車幾乎沒減速，高速往前衝，多輛機車先被撞，轎車又撞倒7、8名行人，直到撞上分隔島才停下。記者蘇健忠／攝影
事發當時路口是行人全時相綠燈，可以直行，也可以斜向穿越路口，人流穿過馬路時，肇事轎車幾乎沒減速，高速往前衝，多輛機車先被撞，轎車又撞倒7、8名行人，直到撞上分隔島才停下。記者蘇健忠／攝影

人行道

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