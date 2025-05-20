涉借貸千萬恐嚇討債 警政署3線2星高官50萬元交保

曾涉足「88會館」的警政署專門委員黃建榮，被控以女性友人林秋宜名義，借款1000萬元給民間女子開餐廳，卻要求提早清償借款、支付高額利息，並以官威逼女子簽下本票，調查局台北市調查處認為借款來源可疑，19日搜索約談黃建榮、林秋宜等人到案，台北地檢署訊後依恐嚇罪命黃建榮50萬元交保、限制出境出海、林秋宜請回。

黃建榮原官拜刑事局副局長，是警界明日之星，因與警政署前政風室主任黃錦秋多次出入洗錢業者郭哲敏、涂誠文管領的「88會館」及「睿森銀樓」招待所，接受不當飲宴，遭記過拔官改調警政署專門委員，沒想到如今涉入恐嚇交保，前途堪憂。據了解，黃建榮否認恐嚇當事人，強調這些錢是投資土地，不是餐廳。

據調查，黃建榮與林秋宜私交甚篤，2022年林秋宜女性友人想在台北市金華街開設中餐廳，因有資金需求，透過林秋宜結識黃建榮，商借1000萬元投資款，黃建榮不想用自已出名，透過林秋宜名義出借資金，雙方協議只借1年，附帶利息清償。

調查指出，2023年「88會館」風暴發生後，黃建榮急欲將資金拿回，要求該女子縮短借款時程，但利率不能改變，形同變相拉抬利率，由於餐廳經營不善，女子拿不出這麼多錢，黃建榮便單獨赴餐廳與女子「債務協商」，過程中表明自己是刑事局高官，警告對方如不償還本息，自己想想會有什麼後果；女子心生畏懼，簽下本票。

調查局發現，黃建榮當時確實與被害人在餐廳一對一談判，由於黃建榮身為高階警官，為何能有如此龐大現金借款？懷疑資金是他人所有，懷疑黃建榮藉此無本放高利貸賺錢，也可能涉及財產來源不明罪，因此搜索扣押手機與相關帳戶過濾。

黃錦秋出入洗錢業者郭哲敏案與涂誠文招待所，被法務部移送懲戒法院，懲戒法院今年2月判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官。