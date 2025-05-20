聽新聞
0:00 / 0:00

吸金22億判13年潛逃 徐少東傳訊「人在日本」

聯合報／ 記者張議晨石秀華蔣永佑／連線報導

三聯集團負責人徐少東。圖／最高檢提供
三聯集團負責人徐少東。圖／最高檢提供

三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金廿二億元被判十三年，九日失聯，最高檢認定逃亡；徐多名友人收到徐傳訊稱司法不公，人在日本，檢警正設法查證，並追查他失聯期間是否有人接應，依藏匿人犯罪偵辦。

徐少東涉犯銀行法部分，雄檢偵辦時聲押徐少東獲准，起訴移審法院後，院方裁定四千萬元交保，限制住居；高雄高分院去年七月判徐十三年徒刑，上訴最高法院審理中。

徐少東前年另涉反滲透法國安法、總統副總統選舉罷免法等，國安法由高雄高分檢偵辦，其餘案件在橋頭地檢署；當時橋檢也曾聲押徐少東獲准，聲請續押時法院裁定五十萬元交保。全案起訴後，違反國安法部分高雄高分檢聲押，同樣獲法院以五十萬元交保，定期至派出所報到。

徐本月九日留下「訣別書」失聯，兒子十一日至派出所報案協尋；檢方依失聯行跡，認定逃亡，最高檢指示雄檢偵辦，通知外交部領事事務局廢止及註銷徐少東護照。

徐少東案子都已移審法院，法院至今未發布通緝，僅能由警方拘提，徐非通緝犯，就程序來說僅能算「失蹤人口」，檢警追查相對困難。

地方盛傳徐少東從西部沿海偷渡出境，昨天傳出他自爆人在日本，檢警懷疑他故弄玄虛，因為徐被境管，只能搭船，要偷渡至日本難度很高，研判是障眼法。

徐少東目前有四千一百萬元保釋金在各級法院，橋頭地院預計六月六日開庭，若徐拘提未到，開庭也未到，預估將發布通緝，沒入全數保釋金。

立委黃國昌昨質詢，指徐過去有多次未到案紀錄，為何連電子監控都沒有？司法院副秘書長王梅英指徐目前尚未通緝還在拘提，鄭銘謙則說徐之前沒被通緝，但被黃國昌持法院裁定打臉，指徐少東之前有通緝未到案紀錄，還是好幾次。

黃國昌說，法院裁定理由認定他有應變計畫，有私下管道可以出境，卻未實施電子監控。鄭銘謙指二審檢察官已建議對徐少東實施電子監控，但還沒開庭人就傳喚不到，黃國昌斥又是院檢互推。

黃國昌 日本 徐少東 國安法 反滲透法 偷渡

延伸閱讀

法務部長鄭銘謙赴金門訪視馨生人 盼助他們重建生活

13萬人提議調高虐童刑責法務部不予採納 鄭銘謙今改口研議中

吸金重犯徐少東又跑了…鄭銘謙稱沒通緝 黃國昌持裁定書打臉

13萬人籲法務部加重虐童刑責 鄭銘謙改口：研議中

相關新聞

涉借貸千萬恐嚇討債 警政署3線2星高官50萬元交保

曾涉足「88會館」的警政署專門委員黃建榮，被控以女性友人林秋宜名義，借款1000萬元給民間女子開餐廳，卻要求提早清償借款...

吸金22億判13年潛逃 徐少東傳訊「人在日本」

三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金廿二億元被判十三年，九日失聯，最高檢認定逃亡；徐多名友人收到徐傳訊稱司法不公，人在日本，檢警...

影／涉借貸千萬恐嚇討債 警政署高階警官移送北檢複訊

曾涉足「88會館」的警政署專門委員黃建榮，被控以女性友人林秋宜名義，借款1千萬元給民間女子開餐廳，卻要求提早清償借款、支...

中檢法拍3900萬RM名表 得標男傳受原廠指示收回穩價格

台中地檢署破獲台美詐騙案，其中查扣一只市價逾3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，中檢14日...

3線2星專委被控討債逼簽本票遭約談 警政署：疑涉投資債務糾紛

警政署3線2星黃姓專門委員被控借款1千萬元給一名女子，要求提早還款並逼簽本票，台北地檢署今指揮台北市調查處搜索帶回黃詢問...

明日之星變共諜？海巡署證實莊宗輝涉案 遭記過免職

曾任金門第九海巡分隊長的莊宗輝，去年底才晉升金馬澎分署勤指中心主任，被不少同仁視為「明日之星」，但今天卻被媒體爆出，因涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。