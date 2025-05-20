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地下匯兌案定讞 屏縣議員郭再添將入監、解除職務

聯合報／ 記者林孟潔劉星君／連線報導

屏東縣議員郭再添遭控經營地下匯兌，被判4年徒刑定讞。本報資料照片
屏東縣議員郭再添遭控經營地下匯兌，被判4年徒刑定讞。本報資料照片
屏東縣無黨籍議員郭再添被控從事兩岸地下匯兌，金額達1358萬餘元，他辯稱是買賣普洱茶葉和石斑魚的貨款，但法院不採信他的說法，最高法院依非法辦理國內外匯兌業務罪判4年徒刑，全案定讞，郭將入監且解除議員職務。

本報記者昨致電郭再添，他的手機、服務處電話均轉為空號；依地方制度法規定，縣議員受有期徒刑判決確定，應解除職務，郭再添依法將喪失議員資格。

判決指出，郭再添2017年5月起透過自己多個銀行帳戶做地下匯兌，匯款人會將新台幣匯入帳戶，郭再於大陸支付等值的人民幣，共有22次替8名男女地下匯兌紀錄，匯兌金額達1358萬5720元。

郭再添審理時承認帳戶是自己申辦使用，且帳戶內確實有相關款項匯入，但否認犯行，供稱匯款人全都不認識，匯款目的是普洱茶和石斑魚貨款，自己是因要收取茶葉款項，帳戶才收到這些錢，「跟我買茶葉的人，不知道叫誰匯錢給我，這不會知道」。

相關證人也都表示不認識郭再添，是因有兌換人民幣需求，才會將錢匯進郭的帳戶；另外，郭雖辯稱款項是買賣普洱茶和石斑魚貨款，卻提不出買賣合約、訂單明細、出貨單據、發票或帳冊等資料，因此法院不採信郭的說詞。

一、二審均認為郭無視政府匯兌管制禁令，非法辦理地下匯兌業務，影響國家經濟、金融秩序及政府對資金流向的管制，行為不當，犯後飾詞狡辯，不足為從輕量刑的有利因素，判處4年徒刑。

郭再添上訴後，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

地方制度法 地下匯兌

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