影／涉借貸千萬恐嚇討債 警政署高階警官移送北檢複訊

曾涉足「88會館」的警政署專門委員黃建榮，被控以女性友人林秋宜名義，借款1千萬元給民間女子開餐廳，卻要求提早清償借款、支付高額利息，並在餐廳逼迫女子簽下本票，調查局台北市調查處認為借款來源可疑，搜索約談黃建榮、林秋宜等人到案，詢後依恐嚇等罪移送台北地檢署漏夜複訊。

黃建榮原是刑事局副局長，因與警政署前政風室主任黃錦秋多次出入洗錢業者郭哲敏、涂誠文管領的「88會館」及「睿森銀樓」招待所，接受不當飲宴，遭記過拔官改調警政署專門委員，如今又涉入恐嚇、強制罪，前途堪憂。

據調查，黃建榮與林秋宜私交甚篤，2022年林秋宜女性友人想在台北市金華街開設中餐廳，因有資金需求金，透過林秋宜結識黃建榮，商借1千萬元投資款，黃建榮不想用自己名義，透過林秋宜出借資金，雙方協議只借1年，附帶利息清償。

調查指出，「88會館」案爆發後，黃建榮急欲將資金拿回，要求縮短借款時程，但利率不能改變，女子一時拿不出這麼多錢，黃建榮單獨赴餐廳與女子「債務協商」，過程中表明自己是刑事局高官，警告對方如不償還本息，自己想想會有什麼後果；女子心生畏懼，簽下本票。

調查局發現，黃建榮當時確實與被害人在餐廳一對一談判，由於黃建榮身為高階警官，為何能有如此龐大現金借款？懷疑資金是他人所有，懷疑黃建榮借此無本放高利貸賺錢，也可能涉及財產來源不明罪，因此搜索扣押手機與相關帳戶過濾。