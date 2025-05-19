影／涉借貸千萬恐嚇討債 警政署高階警官移送北檢複訊
曾涉足「88會館」的警政署專門委員黃建榮，被控以女性友人林秋宜名義，借款1千萬元給民間女子開餐廳，卻要求提早清償借款、支付高額利息，並在餐廳逼迫女子簽下本票，調查局台北市調查處認為借款來源可疑，搜索約談黃建榮、林秋宜等人到案，詢後依恐嚇等罪移送台北地檢署漏夜複訊。
黃建榮原是刑事局副局長，因與警政署前政風室主任黃錦秋多次出入洗錢業者郭哲敏、涂誠文管領的「88會館」及「睿森銀樓」招待所，接受不當飲宴，遭記過拔官改調警政署專門委員，如今又涉入恐嚇、強制罪，前途堪憂。
據調查，黃建榮與林秋宜私交甚篤，2022年林秋宜女性友人想在台北市金華街開設中餐廳，因有資金需求金，透過林秋宜結識黃建榮，商借1千萬元投資款，黃建榮不想用自己名義，透過林秋宜出借資金，雙方協議只借1年，附帶利息清償。
調查指出，「88會館」案爆發後，黃建榮急欲將資金拿回，要求縮短借款時程，但利率不能改變，女子一時拿不出這麼多錢，黃建榮單獨赴餐廳與女子「債務協商」，過程中表明自己是刑事局高官，警告對方如不償還本息，自己想想會有什麼後果；女子心生畏懼，簽下本票。
調查局發現，黃建榮當時確實與被害人在餐廳一對一談判，由於黃建榮身為高階警官，為何能有如此龐大現金借款？懷疑資金是他人所有，懷疑黃建榮借此無本放高利貸賺錢，也可能涉及財產來源不明罪，因此搜索扣押手機與相關帳戶過濾。
黃錦秋出入洗錢業者郭哲敏案與涂誠文招待所，被法務部移送懲戒法院，懲戒法院今年2月判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官。判決書指出，郭哲敏在接受檢察官訊問坦承，88會館是私人場所，沒有對外營業，沒有收費，如果有人跟他借，要不就是自己準備酒菜，否則就是他請客，黃錦秋、黃建榮來吃飯都是他安排，沒有支付過任何費用，但他不認識另名檢察官王涂芝，王涂芝因此獲判罰俸3個月。
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