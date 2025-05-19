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中檢法拍3900萬RM名表 得標男傳受原廠指示收回穩價格

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署破獲台美詐騙案，其中查扣一只市價逾3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，中檢14日開標，由年輕白衣男子得標，隔天價金入帳，財力驚人，白衣男子身分引發揣測，有媒體報導白衣男是由原廠指示回收，以維護品牌形象、穩定市場價格，但原廠未證實此說法。

據查，行政執行署台中分署不知得標者背景，僅能確認是為自然人，且完成法拍程序、匯入價金，不過拍賣前有請原廠協助提供技師鑑定價格時，廠方即有探詢是否能不經拍賣程序，以約定一個特定價格方式，購得該只手表的方式，但不符合檢方變價拍賣的程序，沒有後續。

根據「ETtoday新聞雲」報導，本月14日得標高價RM表的白衣男子，是原廠人員，為維護品牌價值、形象與價格，選擇在拍賣場出價標得收回，不過原廠未對此有正式說法。

台中地檢署偵破台美詐騙案，從台灣籍廖姓女涉案人手上查扣市價逾3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，因屬犯罪所得，14日舉辦法拍，由一名白衣年輕男子以3900萬元買下，也創下行政執行署法拍動展最高紀錄，白衣男得標後低調未受訪，僅稱買表為「自用」，15日中午即將價金匯款繳清。

中檢偵辦台美詐騙案，指揮刑事局國際科今年1月24日在桃園國際機場逮到剛回台的廖女（36歲），發現她手上戴著Richard Mille，手機綁定的冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，身懷破億元直接入境台灣，落網相當不配合，全程緘默。

檢警認定相關物均為犯罪所得予以扣押，經廖女同意後偵查中變價，因Richard Mille粉紅鑽表價值不菲，檢方聯絡原廠技師跨海鑑定，確認是全球僅7支的稀有物，為了保持原狀避免損壞也事先封膜，該表初期由刑事局保管，後移到中檢贓物庫保存，直到14日法拍才亮相。

台中地檢署查扣的RM名表，在14日以3900萬元賣出。圖／本報資料照
台中地檢署查扣的RM名表，在14日以3900萬元賣出。圖／本報資料照
台中地檢署查扣的RM名表，在14日以3900萬元賣出，由身穿白衣的男子得標。圖／本報資料照
台中地檢署查扣的RM名表，在14日以3900萬元賣出，由身穿白衣的男子得標。圖／本報資料照

詐騙 腕表 法拍 台美

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