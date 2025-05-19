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明日之星變共諜？海巡署證實莊宗輝涉案 遭記過免職

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

曾任金門第九海巡分隊長的莊宗輝，去年底才晉升金馬澎分署勤指中心主任，被不少同仁視為「明日之星」，但今天卻被媒體爆出，因涉違反國家安全法及洩漏國防以外秘密等罪嫌，在14日經法院裁定羈押，金馬澎分署當日立即將其調離現職並解除主管職務，隔日分署召開考績會議，依重大情節予以一次記兩大過，隨即免職，另將追究相關人員考核監督不周的責任。

海巡署今日回應媒體報導，針對金馬澎分署莊姓主任涉嫌違反國安法與洩密罪遭法院裁定羈押一事，證實莊宗輝疑似涉嫌洩密給中共，14日金門地檢署發動搜索帶回莊宗輝，後經法院裁定羈押，並強調案情重大，已依法啟動相關懲處與內部調查機制。

據了解， 莊宗輝年約43歲，是金門人，曾任金門第九海巡分隊長、海巡署專員，去年底晉升金馬澎分署勤指中心主任， 據隊上同仁透露，他在海巡隊任內，主要承辦接觸兩岸海務，專門處理大陸漁船、抽砂船與兩岸偕同執法等業務，才會與對岸有密集接觸。

有同仁表示，之前跟他共事時相處不錯，常常一起相約打球；也有同仁說，他在隊部裡面很「靠勢」，也很急於表現，後來官變大了之後，行事作風就很殺，還喜歡拉幫結派，跟跟多位談得來的朋友籌組「四人幫」；後來到分署裡面就平步青雲，很受長官喜愛，彷彿搭直升機一般，晉升很快。但金門在地媒體普遍都認為他很低調，過往很多案件均由同仁受訪，所以事件一爆發，鮮少人對他有印象。

針對外界關注的本案背景與偵辦過程，海巡署副署長謝慶欽表示，此案是由海巡署與檢調機關聯合偵辦，內部亦已同步啟動調查程序。他強調，海巡署將全面強化人員考核制度，落實法紀教育與廉政觀念，防範類似情事再次發生，維護機關紀律與國家安全。

海巡署並呼籲外界理性看待，尊重司法程序，對於違法行為絕不包庇，將秉持「毋枉毋縱」原則，持續整頓紀律與提升廉潔治理，重建社會大眾對海巡體系的信任。

曾任金門第九海巡分隊長的莊宗輝，去年底才晉升金馬澎分署勤指中心主任，被不少同仁視為「明日之星」，但今天卻被媒體爆出，因涉違反國家安全法及洩漏國防以外秘密等罪嫌，目前已被法院羈押。資料照片（記者蔡家蓁／攝影）
曾任金門第九海巡分隊長的莊宗輝，去年底才晉升金馬澎分署勤指中心主任，被不少同仁視為「明日之星」，但今天卻被媒體爆出，因涉違反國家安全法及洩漏國防以外秘密等罪嫌，目前已被法院羈押。資料照片（記者蔡家蓁／攝影）

金門 海巡署 國安法

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