借款逾千萬元！他被控恐嚇、逼簽本票 檢調搜索約談6人

警政署黃姓專門委員被控以林姓女友人名義，借款逾1千萬給民間女子，卻要求提早清償借款，涉在合菜餐廳逼女子簽下本票。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處依恐嚇、強制罪嫌，搜索黃、林2人，約談2人和4名證人到案，今晚移送北檢複訊。

檢方指出，警政署自清自檢查出黃姓專委涉嫌恐嚇、強制案，檢察官今天指揮警政署督察室及調查局台北市調查處，搜索黃男、林女2人，約談黃男、林女2人及4名民間人士到案作證，全案持續偵辦釐清金流及借款事宜。

檢調掌握，黃男2023年間透過林姓女友人名義，借款逾1千萬元給某女子，簽本票約定1年後還債，期間每月支付相當利息，但2023年間黃男卻要求女子提早還清借款，還在一家合菜餐廳涉嫌恐嚇、逼迫女子換票，支付更高額利息等。檢方今日發動搜索，也將釐清黃男逾千萬款項來源。