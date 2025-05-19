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借款逾千萬元！他被控恐嚇、逼簽本票 檢調搜索約談6人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

警政署黃姓專門委員被控以林姓女友人名義，借款逾1千萬給民間女子，卻要求提早清償借款，涉在合菜餐廳逼女子簽下本票。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處恐嚇、強制罪嫌，搜索黃、林2人，約談2人和4名證人到案，今晚移送北檢複訊。

檢方指出，警政署自清自檢查出黃姓專委涉嫌恐嚇、強制案，檢察官今天指揮警政署督察室及調查局台北市調查處，搜索黃男、林女2人，約談黃男、林女2人及4名民間人士到案作證，全案持續偵辦釐清金流及借款事宜。

檢調掌握，黃男2023年間透過林姓女友人名義，借款逾1千萬元給某女子，簽本票約定1年後還債，期間每月支付相當利息，但2023年間黃男卻要求女子提早還清借款，還在一家合菜餐廳涉嫌恐嚇、逼迫女子換票，支付更高額利息等。檢方今日發動搜索，也將釐清黃男逾千萬款項來源。

據了解，黃姓專委曾捲入88會館案，警政署追查警大前校長陳澤文涉接受私人招待不當飲宴，查出黃男時任保一總隊副總隊長時，未查證招待所背景參與不當飲宴，顯有疏失，且經媒體負面報導影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務，2023年1月間，從刑事局副局長職位調任警政署專門委員。

警政署。記者廖炳棋/翻攝
警政署。記者廖炳棋/翻攝

餐廳 查處 恐嚇

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