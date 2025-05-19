借款逾千萬元！他被控恐嚇、逼簽本票 檢調搜索約談6人
警政署黃姓專門委員被控以林姓女友人名義，借款逾1千萬給民間女子，卻要求提早清償借款，涉在合菜餐廳逼女子簽下本票。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處依恐嚇、強制罪嫌，搜索黃、林2人，約談2人和4名證人到案，今晚移送北檢複訊。
檢方指出，警政署自清自檢查出黃姓專委涉嫌恐嚇、強制案，檢察官今天指揮警政署督察室及調查局台北市調查處，搜索黃男、林女2人，約談黃男、林女2人及4名民間人士到案作證，全案持續偵辦釐清金流及借款事宜。
檢調掌握，黃男2023年間透過林姓女友人名義，借款逾1千萬元給某女子，簽本票約定1年後還債，期間每月支付相當利息，但2023年間黃男卻要求女子提早還清借款，還在一家合菜餐廳涉嫌恐嚇、逼迫女子換票，支付更高額利息等。檢方今日發動搜索，也將釐清黃男逾千萬款項來源。
據了解，黃姓專委曾捲入88會館案，警政署追查警大前校長陳澤文涉接受私人招待不當飲宴，查出黃男時任保一總隊副總隊長時，未查證招待所背景參與不當飲宴，顯有疏失，且經媒體負面報導影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務，2023年1月間，從刑事局副局長職位調任警政署專門委員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言