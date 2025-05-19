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買地設置圍籬阻居民通行 花蓮男拒繳罰鍰36萬元...土地遭查封

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉福興一街6戶民宅前道路為都市計畫用地，黃姓地主搶先購地，再要求每戶以60萬元購買；住戶認為價格過高無法接受，黃男竟用鐵架擋居民出入口長達9個月。吉安鄉公所依都市計畫法拆除，並罰鍰36萬元，但黃男逾期不繳納，行政執行署花蓮分署扣押存款、查封名下土地，執行公權力。

吉安鄉公所指出，這6筆土地位於民宅前，是都市計畫道路用地，公部門尚未徵收，去年7月法院拍賣時，地主以32萬餘元購得，事後卻要求住戶每戶付60萬元購回被拒絕，去年8月地主竟委託工人安裝圍籬，只留下60公分的空間供居民進出，車輛無法通行，住戶只能四處陳情求助。

鄉公所表示，依法道路上不能違規建設障礙物，今年3月要求地主自行拆除，卻未獲回應，公所依規定移送執行署花蓮分署強制執行，月初由鄉長游淑貞監督拆除作業，清除障礙物。而依都市計畫法第79條，去年8月28日及今年1月6日、3月13日三度裁罰地主6萬、12萬及18萬元，共36萬元。

花蓮分署今天指出，黃男逾期拒不繳納罰鍰，鄉公所移送強制執行，分署除扣押其存款，並查封其名下土地；如黃男仍拒不繳納，未來將拍賣其土地。其中第1件因催繳未果，已先扣押黃男存款9000元，第2件目前仍在催繳中，若期限內未繳納，會再繼續扣押部分存款金額。

花蓮分署表示，除成功扣押黃男部分存款外，並查封該6筆道路用地及台東縣成功鎮3筆土地，若他仍拒不履行義務，將依法拍賣土地。會先發文給地政事務所做查封登記，再到現場貼封條，請估價師鑑價，若債權人及義務人對鑑價金額無意見後，就會進入拍賣程序，若黃男在土地遭拍賣前繳清罰鍰，拍賣程序就會停止。

花蓮吉安鄉福興一街6戶民宅前的道路，被新地主架鐵架阻擋進出，鄉公所對地主罰鍰36萬元被拒繳，行政執行署花蓮分署扣押存款、查封名下土地。本報資料照片
花蓮吉安鄉福興一街6戶民宅前的道路，被新地主架鐵架阻擋進出，鄉公所對地主罰鍰36萬元被拒繳，行政執行署花蓮分署扣押存款、查封名下土地。本報資料照片

花蓮 強制執行 住戶

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