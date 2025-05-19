無法確認陳董是誰...陳宗彥性招待案無罪 判決書、監聽譯文曝光

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市府期間接受酒店業者關說，收受性招待2次，被台南地檢署依貪汙等罪嫌起訴並建議從重量刑，台南地方法院合議庭以無法確認監聽譯文中的「陳董」是陳宗彥，日前判陳無罪，判決書今天下午3時上網公開全文。

陳宗彥在本月15日宣判當天，發聲明感謝法官正確認事用法，獲無罪判決非常欣慰，謙卑地希望能就此揮別陰影。

判決書指出，檢方起訴陳宗彥於2012、2013年間，因綽號「歐哥」連家樑、綽號「豆哥」王孝瑋等酒店業者關說偵查隊副隊長平調案，及請託視聽歌唱場所變更使用工程案，接受連、王安排酒店女服務生提供性招待2次。

關於偵查隊副隊長平調案，監聽譯文雖顯示陳宗彥2012年12月26日晚間10時59分後，與王孝瑋有疑似電話聯絡偕女出場的內容，兩人監聽譯文全文為「王：同學。陳：是，差不多半小時有嗎？王：半個小時，因為我們耶誕節前後到跨年，公司都有在辦活動，所以可能會比較麻煩一點。陳：瞭解瞭解。王：就是一直到跨完年，這陣子還蠻混亂的，我問看看。陳：好。」

同年12月26日晚間11時13分，兩人再次通話，監聽譯文全文為「陳：喂。王：同學，你什麼時候有空?陳：差不多20分鐘。王：20分鐘，好，我們在名佳美那邊。陳：好，OK。王：你到的時候，給我一個電話。陳：好。」

同年12月26日晚間11時27分，兩人三度通話，監聽譯文全文為「陳：喂，阿瑋。王：同學，我們地方改在忠義路。陳：好，OK。」晚間11時30分第四度通話「陳：三分鐘到，我已經在民族路上了王：好，OK，知道了，掰掰。」

翌日凌晨出現王孝瑋接到酒店員工詢問「秀錢」從哪邊抽的問題後，監聽譯文全文為「某男：豆哥喔。王：是。某男：我請教你一下，今天勾出那個，秀錢是從我們這裡抽還是？王：對，算老闆的。某男：你等一下，你跟夢潔講一下。王：那個咖啡錢算老闆的。某女：咖啡錢要算老闆的，我直接寫算老闆的就好了嗎？王：對，你同學寫陳董。某女：陳董，他就知道了嗎？王：陳董，對對。」

法院認為，因陳宗彥否認接受性招待，連、王否認提供性服務，即使對話中出現「那個咖啡錢算老闆的」、「你同學寫陳董」通話內容，也均無法確定所謂「陳董」即為陳宗彥。其他監聽譯文也曾出現陳宗彥向王孝瑋提及他的四位朋友中，有一位也稱呼為「陳董」。

陳宗彥與王孝瑋2013年4月5日晚間9時13分監聽譯文提到「陳：阿瑋。王：帥哥。陳：我有四位同學去那個名佳美，要去名佳美那裡。王：喔，是。陳：要請他找誰，找哪一位？王：好，那你…那個請他找大餅，好不好，大餅。陳：好，他們要直接比較好玩的啦。王：好，OK，我知道了，怎麼稱呼？陳：一位陳董。王：喔，好，OK，知道了。陳：另外你…等一下你再幫我找個。王：喔，好，我現場幫你」。

法院指出，連家樑、王孝瑋自始至終均否認提供陳宗彥免費性招待，王於偵查、審理中均辯稱相關通話內容之「陳董」是何人，他無法確認等語。連於審理中辯稱，因為上開電話不是他打的，不知道他們所講之「陳董」是何人，此外，也沒有酒店女服務生、會計或帳冊可以佐證。

法院認為，難以確認監聽譯文上一般敬稱為「陳董」即是陳宗彥，至於在監聽譯文中，陳宗彥確實有在2013年3月7日下午2時53分打電話給警察局局長秘書，提到偵查隊副隊長平調案，說出「要回市區這邊啦、三分局」。陳宗彥並於同年3月14日晚間9時35分再次致電詢問平調案進度，表示「好，所以現在在處理了啦，齁？」對方回「有簽出來了。」

對此，陳宗彥證稱，對方是當時警局局長的秘書，只是請他幫忙瞭解，自己對人事很尊重，局長有人事的權利，尊重每一位首長人事的權利，不會介入。基本只會去瞭解，有可能當時處理調動，忘記是誰請託我的，每天要幫忙的事很多，都是依法處理。

陳宗彥表示，他當議員時會讓選民知道服務進度，所以當政府官員，也是秉持依法做服務；他沒有叫小姐性服務，也沒有接受免費性招待，他尊重首長人事權，不會去介入。

法院指出，至於請託視聽歌唱場所變更使用工程案，2013年11月9日僅有王孝瑋與酒店男、女員工電話監聽譯文為證，並無當日王孝瑋與陳宗彥通訊內容，也無其他證據證明陳宗彥當日曾從事性交易或接受性服務。

雖然2013年12月15日晚間6時10分到32分，王孝瑋有以LINE傳送「明天送經發局簽核，若能縮短經發局跑流程時間最好」、「明天務必幫忙一下」、「配合變更登記」、「經發局會簽後才回到使管科蓋章，請協助縮短流程時間，還有消防局要跑」、「李詠恩視聽歌唱場所變更使用工程」等訊息給陳宗彥，請託陳加速台南市經濟發展局簽核流程。

陳宗彥允諾後，當時隔天便指示民政局辦公室某助理向經發局詢問「李詠恩視聽歌唱場所變更使用工程案」處理進度，再以LINE向王回報「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」、「經發已處理好」。

陳宗彥的律師證稱，陳宗彥前為台南市議員，承續為民服務精神，在民眾提出詢問求時，請助理去電給承辦人，詢問瞭解案件辦理進度，沒有利用局長職務機會對消防局長及工務局長提起此事，可見此一行為非職務行為。

陳的律師主張，陳每天在市政會議上幾乎都可以見到警察局長、消防局長及工務局長，卻沒有利用局長職務機會對警察局長、消防局長及工務局長提起此事，只是與一般人詢問方式相同，可見陳宗彥主觀上只是替民眾詢問事項進度而已，不可能有對價性存在。

法官指出，檢方就陳宗彥不違背職務收受不正利益、連家樑、王孝瑋不違背職務交付不正利益部分舉證，仍有合理懷疑存在，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，法院無從形成該等部分被告有罪之確信。

法院認為，復查無其他積極證據足證被告3人有何違反貪汙治罪條例犯行，均判決無罪。連、王兩人圖利媒介性交罪共10罪，事證明確，連各判刑6月，應執行刑1年，緩刑2年，向公庫支付40萬元，王各判刑4月，應執行刑8月，緩刑2年，向公庫支付25萬元，均得上訴。