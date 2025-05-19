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彰化芭樂公主情殺案 凶嫌無期徒刑、助手「一原因」只判3年6月
彰化縣前年12月發生芭樂園凶殺案，賴姓男子指揮張姓助手綑綁鄭姓前女友，接著持西瓜刀猛砍26刀，鄭女被救送醫仍不治。彰化地方法院國民法官法庭審結，賴、張二男均共同犯殺人罪，分處無期徒刑、有期徒刑3年6月。可上訴。
鄭女的兩名子女向賴、張二人提出各732萬7000元（喪葬費各32萬7000元、撫慰金各700萬元）的附帶民事賠償。此外，張男因智力方面問題，被認為都聽從賴男唆使，雖共同犯殺人罪，但刑期相對較輕。
國民法官法庭本月16日審查，賴男與鄭女原為男女朋友，與鄭姓合夥經營芭樂集貨場，賴男不滿鄭女分手，前年12月購買水果刀和西瓜刀，找他雇用的張姓助手到芭樂園，賴男找到鄭女先推倒她，張男拿西瓜刀恐嚇鄭女不得亂動，用膠帶綑綁她的雙腿，賴男持西瓜刀砍鄭女，鄭女側身閃避，左側身體被砍26刀，最深一刀從左肩胛砍穿胸壁深入胸腔。
賴男行凶後與張男走到芭樂園外，看見鄭女座車，用西瓜刀砍破前擋風玻璃和亂砍駕駛後座，因聽見鄭女忍痛撥手機向家人求救，即返回芭樂園搶走她的手機，拿到園外大排水溝丟棄，再騎機車離開。附近農民聽見鄭女痛苦喊叫聲，趕來查看並撥打119求助，鄭女送醫急救仍因大量出血導致低血容性休克而死亡。
彰化地院國民法官法庭審理結果，認賴、張二人均犯共同殺人罪，賴男又犯毀損器物罪、強制罪，判處賴男無期徒刑，褫奪公權終身，又犯毀損他人器物罪，處有期徒刑6月，又犯強制罪，處有期徒刑5月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身；張男處有期徒刑3年6月，刑期執行完畢或赦免後施以監護3年。
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