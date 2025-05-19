徐少東吸金22億判13年人跑了 若遭通緝4100萬交保金將沒入
三聯集團負責人涉嫌吸金22億元被判13年，官司尚未定讞，徐卻於9日失聯至今，他的兒子曾報案協尋，前天卻又「撤尋」，並傳出徐少東稱人在日本；因目前徐並非通緝犯，雖最高檢已認定他逃亡，檢警也只能依藏匿人犯罪，鎖定徐少東失聯期間是否有旁人接應偵辦。
徐少東涉犯銀行法部分，當時雄檢偵辦時，曾聲押徐少東獲准，全案起訴移審法院後，院方裁定徐以4000萬元交保，並限制住居所，該案歷經多次審理，高雄高分院去年3月判徐13年徒刑，全案正在最高法院審理中。
徐少東前年又涉入反滲透法、國安法、總統副總統選舉罷免法等罪，違反國安法部分由高雄高分檢偵辦，其餘案件則在橋頭地檢署。當時橋檢曾聲押徐少東獲准，後聲請續押時，法院裁定50萬元交保，全案起訴後，違反國安法部分由高雄高分檢聲押，也同樣獲50萬元交保，並要定期至住家附近派出所報到。
因屢傳吸金重犯棄保潛逃，高雄高分院5月5日發傳票，訂於5月12日再開強制處分庭，審酌是否加強徐的監控，但開庭前3天，徐卻自9日起失聯，由他兒子在11日前往派出所報案協尋。
徐雖留有訣別家書，但檢方依據他失聯行跡，認定他是逃亡而非如訣別書所寫內容，最高檢隨即指示雄檢偵辦，並通知通知外交部領事事務局廢止及註銷徐少東中華民國護照。
不過，徐少東案子都已移審至法院，但高雄高分院、橋頭地院僅對徐境管及限制住居，未有科技監控等作為，12日二審法官再開庭訊問，即便蒞庭檢察官建議實施科技監控，但早已來不及，且法院至今仍未針對徐少東「失聯」一事發布通緝，僅能命警方逕行拘提。
雄檢為加大查緝力度，由檢察官林恆翠指揮，但礙於徐並非通緝犯，就程序來說，徐僅能算是「失蹤人口」，因此檢警只能依藏匿人犯罪，鎖定徐少東失聯期間是否有旁人接應偵辦。
地方盛傳徐少東從西部沿海「坐桶子」偷渡，不排除逃往中國大陸，但傳出徐少東傳訊兒子指「司法不公」，人在日本尋求友人協助，本月17日，徐少東兒子到自強路派出所撤銷協尋，從訣別家書、兒子報案又撤尋，再傳出人在日本的說法，相關訊息疑為障眼法。
據了解，徐少東目前共有4100萬元保釋金在各級法院，橋頭地院預計6月6日會開庭，當天有傳徐少東到場，若徐近日拘提未到，且開庭當天也未到，預估最晚當6日發布通緝，屆時將沒入全數保釋金。
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