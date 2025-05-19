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吸金22億經濟重犯徐少東傳逃日本 接觸日本手法曝：狂蹭黃仁勳

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

三聯集團負責人徐少東。圖／最高檢提供
三聯集團負責人徐少東。圖／最高檢提供
三聯集團負責人徐少東吸金22億被判13年，9日他突留下訣別家書失聯，徐的兒子報案協尋，前天又跑到派出所「撤尋」，還拿出徐的訊息，稱司法不公，人在日本求助。徐為出境無所不用其極，根據橋檢起訴書，他曾為博取日方信任，蹭上輝達執行長黃仁勳熱度，偽造輝達鋼印博取日方信任，目前全案正在審理中。

徐少東涉入多起重案，高雄高分院12日下午開強制處分庭，徐未現身，律師稱不清楚他下落。據了解，檢方發現徐近日多次出現在台南與屏東海邊，懷疑偷渡出境，最高檢已通知外交部領事事務局廢止及註銷徐少東中華民國護照。

徐少東9日失聯後，由兒子報案協尋，但前天兒子突然現身新興分局自強路派出所，據悉，徐少東失聯後曾傳訊給兒子，稱「司法不公」，人在日本尋求友人協助。

地方盛傳徐少東從西部沿海「坐桶子」偷渡，不排除逃往中國大陸，今又傳出徐在日本，辦案人員懷疑他在故佈疑陣。

為何是日本？早在橋檢偵辦徐少東涉犯總統副總統選罷法、反滲透法時，就發現他曾想方設法與日本、大陸人士接觸，為此還特別蹭上AI教父黃仁勳，博取日籍人士信任。

根據橋檢起訴書，徐少東因銀行法案有出境管制，為以學術名義赴日申請解除境管，請兒子偽造輝達公司鋼印，後再以時任總統蔡英文名義，偽造賀電傳訊給日本某產業社團會長。

不僅於此，徐又偽造黃仁勳賀電，並請兒子合成他與黃的合照，連同輝達公司製作的A100晶片裱框後，將賀電一同交給具日籍身分的大陸人士，佯裝他與黃仁勳關係密切的假象，並成功爭取陸方30萬美金資助。

徐少東有多案正在審理中，吸金22億元違反銀行法部份正由最高法院審理，違反國家安全法則繫屬高雄高分院，另有反滲透法、總統副總統選舉罷免法在橋頭地院審理中。他另有4000萬元、50萬元保釋金，若確定發布通緝，保釋金將沒入。

吸金22億元被判刑13年的徐少東（中戴眼鏡者），傳出已逃亡，檢警查緝中。圖為徐去年3月開庭畫面。記者張議晨／攝影
吸金22億元被判刑13年的徐少東（中戴眼鏡者），傳出已逃亡，檢警查緝中。圖為徐去年3月開庭畫面。記者張議晨／攝影

日本 徐少東 吸金 反滲透法 偷渡

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