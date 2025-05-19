吸金22億潛逃 徐少東傳訊兒「司法不公」曝人在這一國

三聯集團負責人徐少東涉吸金22億觸犯多條罪名，不僅已遭判刑，更被限制出境出海及住居，9日突留下訣別家書失聯，地方盛傳徐少東從西部沿海「坐桶子」偷渡，不排除逃往中國大陸，但傳出徐少東傳訊兒子指「司法不公」，人在日本尋求友人協助。

據了解，徐少東不僅傳訊兒子人在日本，失蹤時，兒子還到新興警分局自強派出所通報協尋，但上周六傍晚，徐少東兒子已到自強所撤銷協尋，轄區新興警方已證實此事；由於地檢署已通知外交部領事事務局廢止及註銷徐少東中華民國護照。

三聯集團負責人徐少東因涉違法吸金22億元被判刑13年，9日在家留下道別字條後失聯，高雄高分院12日下午開強制處分庭，徐未現身，律師稱不清楚他下落。據了解，檢方發現徐近日多次出現在台南與屏東海邊，懷疑偷渡出境，已通知外交部廢止及註銷護照，近日發布通緝。

徐少東有多案審理中，吸金22億元部分，徐繳交4千萬元代替羈押處分，並限制住居所及定期報到，正由最高法院審理。

徐少東另違反國家安全法則繫屬高雄高分院，另有反滲透法、總統副總統選舉罷免法一案，在橋頭地院審理中，裁定境管，限制出境、出海；原本橋頭地院預計6月6日開準備庭，因徐少東未報到，法院已開拘票，若拘提未到，依程序將沒入保釋金並發布通緝。

原本徐少東每周一應至新興分局自強路派出所報到，但11日他兒子拿著徐留下的紙條報案，請警方協尋徐少東下落。

警方獲報查出他9日開車離家，將千萬賓利車停在高醫停車場，再步行到附近愛河畔，進入路邊監視器死角後失聯，12日報到截止日前未現身，行蹤成謎。但檢方追查發現，徐根本沒有現身愛河，相關訊息疑為障眼法。