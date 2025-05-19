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三聯董座徐少東吸金22億潛逃 傳訊兒「司法不公」曝人在這國家

精算罷免／數據推估藍委3到9人過門檻 最危險是她

吸金重犯徐少東又跑了…鄭銘謙稱沒通緝 黃國昌持裁定書打臉

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立委黃國昌今天在立法院司法及法制委員會，就涉嫌違法吸金遭判刑13年的三聯集團負責人徐少東疑似潛逃，質詢法務部長鄭銘謙，鄭原本表示，徐以前未被通緝過，卻遭黃國昌持法院裁定打臉，表示法院裁定曾清楚寫到，徐少東之前有通緝未到案紀錄，且還不是一次是好幾次。

黃國昌表示，徐少東涉及非法吸金22億元及反滲透法，結果二審被判12年又跑了，成為另一個跑路的金融重犯，但他過去早就有多次未到案紀錄，不要說羈押，為何連電子監控都沒有？

對此，司法院副秘書長王梅英回應，徐少東目前尚未通緝還在拘提，鄭銘謙則表示徐之前沒被通緝，卻被黃國昌打臉。

黃國昌表示，事實上徐少東早就多次被通緝，因為法院裁定寫得很清楚，他之前有通緝未到案紀錄，法院裁定理由認定他有應變計劃，有私下管道可以出境，卻未實施電子監控。

鄭銘謙補充，二審檢察官有建議對徐少東實施電子監控，但還沒開庭人就傳喚不到，但遭黃國昌斥為又是院檢互推。

立委黃國昌今就涉嫌違法吸金遭判刑13年的三聯集團負責人徐少東疑似潛逃，質詢法務部長鄭銘謙，鄭原本表示徐以前未被通緝過，卻遭黃國昌持法院裁定打臉，指出徐少東之前有多次通緝未到案紀錄。記者林俊良／攝影
立委黃國昌今就涉嫌違法吸金遭判刑13年的三聯集團負責人徐少東疑似潛逃，質詢法務部長鄭銘謙，鄭原本表示徐以前未被通緝過，卻遭黃國昌持法院裁定打臉，指出徐少東之前有多次通緝未到案紀錄。記者林俊良／攝影

黃國昌 鄭銘謙 通緝 徐少東 司法院

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