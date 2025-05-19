吸金重犯徐少東又跑了…鄭銘謙稱沒通緝 黃國昌持裁定書打臉
立委黃國昌今天在立法院司法及法制委員會，就涉嫌違法吸金遭判刑13年的三聯集團負責人徐少東疑似潛逃，質詢法務部長鄭銘謙，鄭原本表示，徐以前未被通緝過，卻遭黃國昌持法院裁定打臉，表示法院裁定曾清楚寫到，徐少東之前有通緝未到案紀錄，且還不是一次是好幾次。
黃國昌表示，徐少東涉及非法吸金22億元及反滲透法，結果二審被判12年又跑了，成為另一個跑路的金融重犯，但他過去早就有多次未到案紀錄，不要說羈押，為何連電子監控都沒有？
對此，司法院副秘書長王梅英回應，徐少東目前尚未通緝還在拘提，鄭銘謙則表示徐之前沒被通緝，卻被黃國昌打臉。
黃國昌表示，事實上徐少東早就多次被通緝，因為法院裁定寫得很清楚，他之前有通緝未到案紀錄，法院裁定理由認定他有應變計劃，有私下管道可以出境，卻未實施電子監控。
鄭銘謙補充，二審檢察官有建議對徐少東實施電子監控，但還沒開庭人就傳喚不到，但遭黃國昌斥為又是院檢互推。
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