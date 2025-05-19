屏縣議員郭再添地下匯兌1358萬 辯茶葉石斑魚貨款沒用…判4年定讞

屏東縣議員郭再添2017年起以自身帳戶做兩岸地下匯兌，總計金額達1358萬餘元，他辯稱是買賣普洱茶葉和石斑魚的貨款，但法院不採信他的說法，最高法院依非法辦理國內外匯兌業務罪判4年徒刑，全案定讞。

郭再添2017年5月起，透過自身申辦的華南銀行、第一銀行帳戶，作為作為收受台灣地區資金與大陸地區間地下匯兌帳戶，匯款人會將新台幣匯入帳戶，郭再於大陸支付等值的人民幣，共有22次替8名男女地下匯兌的紀錄，匯兌金額達1358萬5720元。

郭再添坦承帳戶是自己申辦使用，且帳戶內確實有相關款項匯入，但他否認犯行，供稱匯款人他全部都不認識，匯款目的是普洱茶跟石斑魚的貨款，他是因為要收取茶葉款項，帳戶才收到這些錢，跟他買茶葉的人，不知道叫誰匯錢給他，這他不會知道。

法院根據證人說法，均表示不認識郭再添，是因為有兌換人民幣的需求，才會將錢匯進郭的帳戶；另外，郭雖辯稱款項是買賣普洱茶跟石斑魚的貨款，但卻提不出買賣的合約、訂單明細、出貨單據、發票或帳冊等資料，因此不採信郭的說詞。