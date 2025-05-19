快訊

私校寒冬／114高中職海嘯來襲 6校停招、雙北恐重災區

三聯董座徐少東吸金22億潛逃 傳訊兒「司法不公」曝人在這國家

精算罷免／數據推估藍委3到9人過門檻 最危險是她

聽新聞
0:00 / 0:00

行天宮受贈9筆房產上億元 董事長挨告詐欺失智老人獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

8旬張姓老翁2022年間捐款9筆房地產給台北行天宮行善消業障，老翁養女提告行天宮董事長吳岳羽涉嫌利用老翁患有失智症詐欺得利。台北地檢署偵結，認為老翁捐贈當時難認辨識能力不足情形，給予吳不起訴處分。

張姓養女指控，吳岳羽明知她父親患有失智症，對外界判斷力減退，難以合理分析評估，無意願贈與9筆房產，2022年11月30日卻被擅自帶往民間公證人事務所作捐贈契約，2023年1月17日辦理過戶到行天宮名下，排除她日後繼承權，行天宮詐取財產。

張姓養女稱，父親行動能力、表示能力沒問題，但長期對話就會發現判斷力、邏輯能力有蹊蹺，理解能力有問題。張姓養女指出，醫師在民事訴訟中出庭作證，2023年9月鑑定失智症，老翁覺得很多人要偷錢，疾病應涵蓋20、30年，因此推斷捐贈契約時已生病。

吳岳羽否認犯行，服務志工2022年10月間將老翁帶到事務所，老翁說要「寄付」，經筆談後老翁手寫要捐贈房產，他約老翁11月到行天宮拿捐贈資料，當天有法務、地政共3人，他沒有全程參與，他知道長照評估報告寫「無失能」且有老翁養女的簽名。吳說，他有請教老翁要不要讓女兒知道，老翁回答「這件事他可以作主」捐贈後對生活都沒有問題。吳說，他曾陪老翁去泌尿科就診，但不知老翁被診斷有妄想性人格，他沒有全程陪同，師兄說檢查後正常，若有退化也是正常老人退化。

檢方傳喚行天宮志工、不動產事物處理人員及公證人到案作證，老翁聽力有問題因此「筆談」手寫問明來意，老翁說要「做善事」捐不動產給行天宮，也有談到有一個養女，配偶過世有留錢給養女，所以不用再把房子留給養女「他要全部都捐」存款已經夠用，原本只有8筆不動產，第9筆是用手寫，老翁對不動產、稅的問題都很清楚，只是重聽講話比較大聲。

公證人作證稱，辦理公證前，贈與人年事已高，因此有請他提供無失智的報告，鑑定結果為無失能，他才幫忙公證此案；公證當天有錄影，老翁一直強調已給養女4千多萬財產，所以名下9筆房地產決定捐給行天宮，老翁也用台語說「寄付」、「送」也能理解土地增值稅，一再強調要行天宮付土地增值稅，他有問老翁公證後不能撤銷，老翁表示「不會後悔」

檢方認為，老翁2022年10月的長照評估為無失能，公證人公證過程也未發現老翁有出現精神障礙或心智缺陷情事，此案第9筆房產是老翁親自到郵局手寫寄發存證信函，表達租期5年屆滿不同意續租，字跡工整、條理分明，且知租賃起始、終止時間，認為老翁應無辨識能力不足。老翁後續就醫紀錄、診斷證明出具時間，都在2022年11月捐贈9筆房地給行天宮之後，難以推論捐贈辨識能力不足情形，尚難用張姓養女瑕疵片面指訴以詐欺罪責行繩，吳岳羽犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

台北市行天宮受贈上億房產惹議，檢方偵結給予行天宮吳岳羽不起訴處分。記者楊正海／攝影
台北市行天宮受贈上億房產惹議，檢方偵結給予行天宮吳岳羽不起訴處分。記者楊正海／攝影

詐欺 行天宮 房產 失智症

延伸閱讀

台南整輛小貨車「泡在魚塭」 8旬老翁要載魚倒車退太多

身障翁夜間迷途 楊梅警民及時伸援

北港老翁騎車北上白沙屯拜媽祖 暗夜闖台61快車道挨罰

白髮送黑髮…他痛失愛子借酒澆愁醉路邊 警開導陪返家

相關新聞

吸金22億潛逃 徐少東傳訊兒「司法不公」曝人在這一國

三聯集團負責人徐少東涉吸金22億觸犯多條罪名，不僅已遭判刑，更被限制出境出海及住居，9日突留下訣別家書失聯，地方盛傳徐少...

吸金重犯徐少東又跑了…鄭銘謙稱沒通緝 黃國昌持裁定書打臉

立委黃國昌今天在立法院司法及法制委員會，就涉嫌違法吸金遭判刑13年的三聯集團負責人徐少東疑似潛逃，質詢法務部長鄭銘謙，鄭...

屏縣議員郭再添地下匯兌1358萬 辯茶葉石斑魚貨款沒用…判4年定讞

屏東縣議員郭再添2017年起以自身帳戶做兩岸地下匯兌，總計金額達1358萬餘元，他辯稱是買賣普洱茶葉和石斑魚的貨款，但法...

行天宮受贈9筆房產上億元 董事長挨告詐欺失智老人獲不起訴

8旬張姓老翁2022年間捐款9筆房地產給台北行天宮行善消業障，老翁養女提告行天宮董事長吳岳羽涉嫌利用老翁患有失智症詐欺得...

她撞傷闖紅燈行人被重罰與吊照1年 法官認視線遭擋判撤銷

羅姓女子在基隆騎機車綠燈直行通過路口時，撞傷2名闖紅燈的行人，不服被重罰7200元，吊扣駕照12個月提告。法官審理後，認...

稱亡夫欠她3千萬要求減遺產稅 有匯款紀錄為何還敗訴？

依照遺產與贈與稅法，被繼承人一旦去世，繼承人繼承遺產外也得繳交遺產稅，而遺產稅分為三個級距，分別為五千萬以下、五千萬到一億及一億元以上，因此計算遺產稅的遺產淨額金額，與要繳納的遺產稅息息相關。 新北一名余姓婦人，在丈夫過世後辦理遺產稅申報，她向國稅局主張丈夫生前還欠她3200多萬元，這應從遺產總額中扣除，但國稅局不採，還是要婦人繳納近千萬的遺產稅。 婦人不服，向國稅局申請複查及訴願都遭駁回，於是向台北高等行政法院提出行政訴訟，為了取信法官，余姓婦人還出示銀行匯款紀錄，證明自己確實在丈夫生前，各匯款3千萬及2百餘萬給丈夫。但法官還是判決余婦敗訴，為何有匯款紀錄法官仍不採信？要拿債務來抵扣遺產總額該具備甚麼要件？聯合報數位版本周法律快譯通專欄，將為讀者詳解，歡迎訂閱分享。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。