行天宮受贈9筆房產上億元 董事長挨告詐欺失智老人獲不起訴

8旬張姓老翁2022年間捐款9筆房地產給台北行天宮行善消業障，老翁養女提告行天宮董事長吳岳羽涉嫌利用老翁患有失智症詐欺得利。台北地檢署偵結，認為老翁捐贈當時難認辨識能力不足情形，給予吳不起訴處分。

張姓養女指控，吳岳羽明知她父親患有失智症，對外界判斷力減退，難以合理分析評估，無意願贈與9筆房產，2022年11月30日卻被擅自帶往民間公證人事務所作捐贈契約，2023年1月17日辦理過戶到行天宮名下，排除她日後繼承權，行天宮詐取財產。

張姓養女稱，父親行動能力、表示能力沒問題，但長期對話就會發現判斷力、邏輯能力有蹊蹺，理解能力有問題。張姓養女指出，醫師在民事訴訟中出庭作證，2023年9月鑑定失智症，老翁覺得很多人要偷錢，疾病應涵蓋20、30年，因此推斷捐贈契約時已生病。

吳岳羽否認犯行，服務志工2022年10月間將老翁帶到事務所，老翁說要「寄付」，經筆談後老翁手寫要捐贈房產，他約老翁11月到行天宮拿捐贈資料，當天有法務、地政共3人，他沒有全程參與，他知道長照評估報告寫「無失能」且有老翁養女的簽名。吳說，他有請教老翁要不要讓女兒知道，老翁回答「這件事他可以作主」捐贈後對生活都沒有問題。吳說，他曾陪老翁去泌尿科就診，但不知老翁被診斷有妄想性人格，他沒有全程陪同，師兄說檢查後正常，若有退化也是正常老人退化。

檢方傳喚行天宮志工、不動產事物處理人員及公證人到案作證，老翁聽力有問題因此「筆談」手寫問明來意，老翁說要「做善事」捐不動產給行天宮，也有談到有一個養女，配偶過世有留錢給養女，所以不用再把房子留給養女「他要全部都捐」存款已經夠用，原本只有8筆不動產，第9筆是用手寫，老翁對不動產、稅的問題都很清楚，只是重聽講話比較大聲。

公證人作證稱，辦理公證前，贈與人年事已高，因此有請他提供無失智的報告，鑑定結果為無失能，他才幫忙公證此案；公證當天有錄影，老翁一直強調已給養女4千多萬財產，所以名下9筆房地產決定捐給行天宮，老翁也用台語說「寄付」、「送」也能理解土地增值稅，一再強調要行天宮付土地增值稅，他有問老翁公證後不能撤銷，老翁表示「不會後悔」