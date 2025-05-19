她撞傷闖紅燈行人被重罰與吊照1年 法官認視線遭擋判撤銷

羅姓女子在基隆騎機車綠燈直行通過路口時，撞傷2名闖紅燈的行人，不服被重罰7200元，吊扣駕照12個月提告。法官審理後，認為羅女難預見市區會有行人闖紅燈，並因他車阻擋視線，發現時已難煞停，不能要求她負不禮讓行人優先通行責任，判決撤銷罰單。全案可上訴。

羅姓女子去年某日晚間近8時，騎機車經過交岔路口時，有2名行人闖紅燈走斑馬線要過馬路，羅女煞車不及，與行人發生碰撞，造成2名行人受傷。

到場處理員警舉發羅女騎車近行人穿越道，有行人穿越時不暫停讓行人先行通過，並致人受傷。羅女不服提出申訴，公路局台北市區監理所審理後，認定違規事實明確，依道路交通管理處罰條例裁罰7200元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習。

羅女不服提起行政訴訟，主張她是綠燈騎車直行，行人從左方闖紅燈走過來，因為左方有車輛擋住她的視線，她在發現行人時已閃避不及才發生碰撞。交通事故鑑定結果，也指行人闖紅燈是肇事主因，聲明原處分撤銷。

台北市區監理所答辯，調閱事故相關卷證、路口監視器及行車紀錄器影像，羅女有騎車經行人穿越道時撞擊行人，致行人倒地受傷行為，原處分並無違誤，聲明駁回告訴。

本案由台北高等行政法院地方行政訴訟庭審理，法官指依道路交通安全規則規定，汽車遇有行人穿越路口，行人有優先路權，即使行人違規穿越道路，車輛仍應暫停避讓，如有違反，即應受罰，與行人違規是否應受處罰不得混為一談。

法官也說，車輛應禮讓行人優先通行，仍須以駕駛人對於行人穿越道路時，已有預見或有預見可能性為前提。如行人違反號誌指示通行，駕駛人難以預見有行人穿越道路，或雖有預見可能，但客觀上已無法迴避危險結果發生，即難認駕駛人主觀上有何故意或過失，不能要求駕駛人負不禮讓行人優先通行責任。

法官當庭勘驗事故發生影像，當晚7時55分27秒，羅女左前方車輛即將通過路口時，行人由左往右闖紅燈通行。55分27秒至29秒間，這輛車鳴按喇叭，並即暫停在停止線前約5秒，行人跑步通過，而這輛車的位置，足以遮蔽右側車道後方來車視線。

55分30秒至32秒，羅女騎機車從左側停車車輛旁直行通過路口仍為綠燈，羅女未暫停或減速，通過路口時向右閃避不及，撞上爭行人，3人皆倒地。左側這輛車在55分32秒往前行駛。