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檢方認定殺女師瘖啞男逃亡滅證 向法院聲請羈押禁見

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭殺害，花蓮地檢署檢察官組成專案小組偵辦，經警方擴大搜索，懷疑劉姓瘖啞男子涉有重嫌，昨天在海邊防風林逮到人，劉承認殺人、否認性侵，警方偵詢後被依殺人罪嫌移送，檢方認為劉男有逃亡滅證之虞且涉及重罪，深夜向地方法院聲請羈押禁見。

花蓮地檢署表示，於17日晚間，接獲花蓮縣警察局刑事警察大隊及新城分局通報，某國中女老師疑似遭到殺害，檢察長陳佳秀極為重視，指派檢察官組成專案小組展開偵辦，經指揮員警調閱監視器畫面及查訪相關證人，認劉男涉有重嫌，昨天拘提到案，並持搜索票到劉男住處搜索。

地檢署指出，劉男經檢察官訊問後，因認涉犯刑法第271條第1項殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及湮滅證據之虞，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，有羈押原因及必要，因此向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

地檢署表示，重大刑案發生後，同步啟動犯罪被害人保護機制，通報犯罪被害人保護協會花蓮分會對犯罪被害人家屬進行關懷，以保障被害人家屬權益，並提供相關協助。

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方昨天逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子，檢方認為劉男有逃亡滅證之虞且涉及重罪，向地方法院聲請羈押禁見。本報資料照片
花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方昨天逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子，檢方認為劉男有逃亡滅證之虞且涉及重罪，向地方法院聲請羈押禁見。本報資料照片

被害人 花蓮 殺人 檢察官 教師 性侵

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