狠奪花蓮女師命 瘖啞男深夜遭檢方聲押

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，衣衫不整，警方昨天在海邊防風林逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子；劉承認殺人，但否認性侵，警方偵詢後被依殺人罪嫌移送，花蓮地檢署深夜聲請羈押，預計上午10時解剖釐清死因。

據調查，劉男經常到鄉召會走動，跟女性要求加LINE溝通，因弱勢身分，蔡女秉持愛心和他加好友，但後來劉男告白被拒絕，用文字性騷擾，蔡女不堪其擾封鎖拒絕聯繫；劉男疑因此不滿，16日從後門翻越鐵門，闖入鄉召會宿舍犯案。