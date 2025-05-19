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狠奪花蓮女師命 瘖啞男深夜遭檢方聲押
花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，衣衫不整，警方昨天在海邊防風林逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子；劉承認殺人，但否認性侵，警方偵詢後被依殺人罪嫌移送，花蓮地檢署深夜聲請羈押，預計上午10時解剖釐清死因。
據調查，劉男經常到鄉召會走動，跟女性要求加LINE溝通，因弱勢身分，蔡女秉持愛心和他加好友，但後來劉男告白被拒絕，用文字性騷擾，蔡女不堪其擾封鎖拒絕聯繫；劉男疑因此不滿，16日從後門翻越鐵門，闖入鄉召會宿舍犯案。
警方透過手機定位查出劉男位置在海邊防風林，趕到時只見他站在斷裂樹枝旁，疑似尋短失敗，當場逮捕帶回住處找到蔡女遺失的手機，訊問後昨晚移送地檢署，檢方昨天依殺人罪嫌深夜聲押。
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