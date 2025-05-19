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冒牌上流 追女不成嗆潑酸

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

跟蹤騷擾示意圖(非新聞當事人)。本報資料照片
跟蹤騷擾示意圖(非新聞當事人)。本報資料照片
涉嫌偽造派令佯裝內政部大官的李姓男子，前年就曾佯裝美國APPLE蘋果電腦台灣分公司人資長被識破，還謊稱可替一名女子介紹工作，癡纏對方不放，最後還揚言潑硫酸，被依恐嚇及違反跟蹤騷擾防治法等罪起訴。

據調查，李男有詐欺、侵占、跟騷法、妨害自由、偽造文書等多項前科，前年就曾假扮美國蘋果電腦台灣分公司人資長身分，二度混進扶輪社活動，最後被識破。

李男在二○二三年三月持偽造的蘋果公司識別證，混進北市某區扶輪社的一場例會，自稱是蘋果台灣分公司人力資源長；同年七月故技重施，又混入另一場扶輪社聚會，席間還大方發送名片，甚至邀約在場女性進行面試，最後被拆穿，遭蘋果公司提告。

去年初，一名女子至人力銀行網站刊登履歷，遭李男鎖定，李以可介紹工作為由約她面談，再度冒用蘋果人資長身分出現，兩人相談甚歡，李涉謊稱可以帶女子去認識商界金字塔頂端人士，謀求更好的工作機會。

之後李男藉故不斷邀約，並展開瘋狂追求，女子發現李男另有所圖開始疏遠，並將網路履歷封存，李男卻口出惡言，要求女方跟男友分手，否則將去她家潑硫酸，女子只好報警提告，檢方依恐嚇及違反跟騷法罪嫌起訴。

據了解，李男外型斯文，氣質不俗，卻多次利用偽造身分，製造自己上流社會假象，甚至觸法吃上官司。

偽造文書 性騷擾 詐騙

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