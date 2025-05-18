高雄榮總1.6億買地遭埋廢棄物 地主憂賠償急脫產被抓包
高雄榮總2015年砸1.6億元向李姓地主購地，結果該地被埋有害事業廢棄物，高雄要求李姓地主賠償或減少價金，李卻擔心高榮追償，將4116萬元現金領空，還把名下土地過戶給吳姓外甥，高榮為此提告，高雄高分院更一審審理後，法官認定是假買賣，判李姓地主買賣關係不存在。
2015年7月，高雄榮總花了1億6365萬元向李姓地主購買土地，預計興建健康照護大樓，2019年該塊土地動工興建，但開挖地基時卻挖出大量石棉等有害事業廢棄物，預估清理費恐需數千萬元，懷疑地主隱瞞土地狀況。
高雄榮總事後寄發存證信函，向李姓地主追討減少買賣價金及處理費，但李姓地主收到存證信函後，竟開始脫產，陸續以買賣方式低價將精華地段土地賤賣給年紀尚輕的姪女及外甥，銀行裡的4116萬元現金也被她提領一空。
高榮雖提假扣押，希望扣到李姓地主財產，但地主早將價值2300萬元以上的精華區透天厝，以1200萬元賣給吳姓外甥；高榮不滿，質疑地主是製造「假買賣」脫產，提告確認地主買賣關係不存在。
高雄地院審理後，法官認定李姓地主將精華區透天厝賣給親戚屬於假買賣，判決高榮勝訴，該筆買賣關係不存在，地主不服上訴，也被高雄高分院駁回，全案上訴三審後，最高法院則以原審對於「買地時是否已存在瑕疵」未查明清楚，發回高雄高分院更審。
高雄高分院更一審審理後，法官認定高榮自購地並等李姓地主將地上物拆除後，便將土地架上圍籬，鋪設瀝青興建停車場，不可能開挖土地讓人掩埋廢棄物，綜合相關人證，該地廢棄物應為李姓地主交付前就已存在。
法官發現，李姓地主出售給吳姓外甥的房產，位於陽明商圈精華圈，銀行估價約2300萬元，若李姓地主不知土地被埋廢棄物，應於收到高榮存證信函時應先查證，而非短時間將房地出售給外甥、姪女，可見他早知土地埋有廢棄物。
法官認為，吳姓外甥連買房都要向母親借貸，應無資力購入負擔能力範圍外的房產，若李姓地主是為賣地償債，怎不委託仲介高價賣出，反而以不到市價半價賣給外甥，綜合事證，不採信地主說法，該筆房地交易應為假買賣，高榮請求有理，李姓地主與吳姓外甥應塗銷登記。可再上訴。
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