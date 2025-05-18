自行猜想「2個小朋友遭控制、被拉進店家」 誣告罪判刑

吳姓男子是麻辣店店長，他看到店內監視器線路被剪斷，自行猜想店內二人遭控制，與母親、另一名吳姓男子同時向警方報案「有2個小朋友遭到控制、被沒收手機、拉進店家」等；警方調查均無報案所稱情況，台南地院將吳等三人依誣告罪分別判刑2月與拘役40日。

判決書指出，24歲吳姓男子是台南市永康區一間麻辣店店長，他在2023年5月11日凌晨1時許，明知麻辣店沒有發生違法案件，仍與52歲蔡姓母親在住處，先用蔡母手機，以開啟擴音功能方式，打給39歲吳姓男子；吳再用自己手機，打給台南市警永康分局永康派出所。

3人當時異口同聲向警方報案聲稱「麻辣店有2個小朋友遭到控制、不敢反抗，他們被沒收手機，並且被拉進店家裡，不知道是不是被押起來」；警方不敢大意，立即派員前往，但確認並無如報案內容所指事件，循線追查，將吳等三人約談到案。

檢警偵訊時，吳聲稱透過監視器錄影畫面，看到店家門關一半，且監視器線路被剪斷；因而猜想謝姓、陳姓男子遭到控制、手機被沒收、人身自由遭到限制。吳的母親蔡女也聲稱，有看到店家監視器線路被剪斷。

吳姓男子辯稱，接到吳姓男子與吳的母親蔡女來電說謝姓、陳姓男子手機被沒收，因此猜測他們會有危險或被強制帶走，建議報警；但他不知道吳跟母親把電話開啟擴音功能，也不知道自己在跟員警對話，所以才把猜測全部說出來。

3人所稱被控制行動的謝姓、陳姓男子到案說明，證稱沒有被沒收手機或限制人身自由；當時在店裡的何姓男子、何姓女子、陳姓女子證稱，他們6人一起在店裡討論事情，沒有人被限制人身自由。另一名吳姓男子則表示，何男有拿謝的手機查看有沒有錄音，看完就歸還了。

台南地院審理時，吳姓男子等三人均承認犯行，迄三人自白時止，尚無人因其誣告犯行受刑事訴追，屬於在誣告案件裁判確定前自白，應均依刑法第172條規定減輕其刑。

法院審酌，三人為圖一己之利，誣告不特定人涉犯妨害自由罪嫌，令國家偵查機關因而進行無益調查程序，無端耗費刑事犯罪偵查資源，妨礙國家公權力之正確行使，更使他人有遭受刑事追訴、處罰之危險，所為實屬不該，均依共同犯未指定犯人誣告罪判刑。