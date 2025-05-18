台中好心房東讓租客延後搬遷 結果被欠租4個月房子燒毀
台中市莊姓男子向許姓房東租屋一年，租期約滿後，莊表明不續租，但因尚未找到新居，拜託房東延期遷出，未料莊除積欠4個月的租金之外，還因抽菸未熄滅菸蒂，釀成火災，房東損失66萬元，房東提告索償，一審判莊得賠52萬元給房東。
判決指出，莊姓男子在2021年8月間向許姓房東租屋，租期一年，租金為1萬2000元，莊男因約滿後，向房東表明不願續租，但以尚未找到新居為由，拜託房東延後遷出，他會以原金額付租金。
未料莊男不只積欠4個月的房租，還在2022年底時，在客廳抽菸未確實熄滅菸蒂，將菸蒂丟在客廳地面，隨後返回臥室休息，菸蒂因蓄熱引燃起火延燒，將房屋的牆面、走道、鋁窗、沙發、木櫃、桌椅等物品都燒損，房東花了66萬元費用維修。
房東向台中地院提出損害賠償告訴，向莊男求償租金與修繕房屋的損失，一審審理時，莊男未出庭陳述，法官認定房東主張屬實，依折舊計算金額後，判莊男得賠房東52萬元，仍可上訴。
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