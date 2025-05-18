通緝犯逃9年酒駕逆向遭攔 謊報胞弟身分警一眼識破

新北市56歲薛男日前騎機車行經汐止區水源路時，因逆向行駛遭警方攔下。汐止警發現薛男渾身酒氣，酒測值高達0.77。薛男為隱藏強制性交通緝身分還謊報弟弟身分企圖蒙混過關但仍被警方識破，詢後依強制性交通緝、公共危險、偽造文書罪嫌送辦。

據了解，56歲的薛男於2016年因犯下強制性交罪，遭士林地檢署通緝至今，為躲避查緝四處躲藏。薛男5日凌晨時喝啤酒後，上午醒來後自覺酒意已退，於是騎機車出門要買早餐。汐止警5日上午11時許巡邏行經汐止區水源路一段時，發現薛男騎機車逆向行駛，還差點與對向機車擦撞，警員立即上前攔查。

不料薛男一開口就飄出濃濃酒味，面對警員詢問時神情慌張還顧左右而言他，警方對薛男進行酒測，發現他酒測值竟高達0.77，警方詢問薛男身分時，薛男為隱匿通緝身分，竟謊報冒用弟弟身分。直至被警方帶回派出所調查，比對身分系統資料發現薛男與所報個資不符，薛男見事跡敗露才坦承自己遭通緝。警方詢後將薛男依強制性交通緝、公共危險及偽造文書罪嫌移送法辦。