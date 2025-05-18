影／「最甜美笑容」倪暄台南拍反詐影片 直呼：錢難賺

台南市警第二分局邀請曾是職棒最美啦啦隊女神的「倪暄」擔任打詐代言人，今天推出反詐影片，提醒不肖人士會冒用網路名人的身分，在誘騙粉絲加入投資群組，甚至要求提供個人資料與帳戶資訊；倪暄說「我們的錢難賺，要好好守住我們的錢」。

倪暄擁有「最甜美笑容」的稱號，於2022年間，她受韓國BRG卡片公司邀請，前往韓國職棒比賽擔任開球嘉賓，並於同年入圍美國電影網站 TC Candler 所評選的全球百大美女前50名，成為國際注目的臺灣代表之一。

台南市警第二分局邀請臉書粉絲團有64萬粉絲的倪暄拍攝反詐騙宣導影片，倪暄指出，近日有不肖人士冒用她的照片、名字，在社群平台上設立假冒的粉絲專頁及個人帳號，要請大家注意，她的粉絲團是有藍勾勾認證的，千萬不要被假的騙了。

倪暄說，有粉絲反映，假帳號匯要求粉絲匯款，她提醒大家，如果這些假帳號透過私訊邀請粉絲加入投資群組、參與抽獎活動，甚至要求提供個人資料與帳戶資訊，都不要理會，不要被壞人得逞；她說「我們的錢難賺，要好好守住我們的錢」。

倪暄也在社群媒體上鄭重呼籲「我本人絕不會透過私人帳號邀請大家投資或加入任何理財群組，遇到類似情況，請大家一定要提高警覺！」